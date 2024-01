Après avoir décroché une qualification de rêve, la petite nation insulaire des Comores est prête à affronter un continent lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

La qualification pour le tournoi de football bisannuel de l'Afrique est un exploit qu'il est difficile d'exagérer compte tenu de la taille et de l'histoire footballistique des Comores.

Situées juste au large de la côte est de l'Afrique, les Comores sont le quatrième plus petit pays du continent, avec une population de moins de 900 000 habitants. Surnommée Les Coelacanthes, en référence à une espèce rare de poisson tropical qui vit dans les eaux de l'océan Indien, l'équipe n'a été admise au sein de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, qu'en 2005.

Le rêve d'atteindre la phase finale de l'AFCON est devenu réalité en mars 2021 après un match nul 0-0 contre le Togo, mais l'histoire du succès improbable des Comores remonte à 2014, lorsque l'entraîneur Amir Abdou a pris ses fonctions avec une nouvelle vision pour l'équipe.

Compte tenu de l'infrastructure footballistique limitée des Comores, Abdou a choisi de s'appuyer sur la diaspora du pays, en particulier en France, pour trouver le meilleur groupe de joueurs possible. S'adressant à CNN Sport, Abdou a admis que cela n'avait pas été facile, car de nombreux joueurs, nés et élevés en Europe, étaient incertains à l'idée de jouer pour les Comores.

"Lorsque vous êtes un petit pays et que vous proposez un projet à ces joueurs, il est très difficile de leur faire dire que je veux venir aux Comores alors que nous ne savons pas ce que nous pouvons offrir en termes de sécurité", a-t-il déclaré.

Abdou a adopté une approche franche du processus de persuasion et a rencontré les joueurs en question afin d'établir des relations significatives avec eux : "Nous avons eu une conversation avec tous nos joueurs nationaux, ce qui était très important pour les convaincre et établir une confiance mutuelle entre nous.

Le début du voyage

L'un des joueurs convaincus par le projet d'Abdou est Fouad Bachirou, milieu de terrain comorien de 31 ans qui joue actuellement au FC Omonia à Chypre. Bachirou a rejoint l'équipe pour la première fois en 2014 et attribue au manager la création d'un environnement compétitif attrayant pour lui et ses coéquipiers.

"C'est en 2014 que tout a changé, quand Amir est entré en fonction et a décidé de chercher des joueurs dans le monde entier", a-t-il déclaré à CNN, "et d'essayer d'organiser davantage l'ensemble de l'équipe nationale et de la fédération. Cela a eu un impact important sur la plupart des joueurs lorsqu'ils sont arrivés".

Abdou tient à renvoyer ces louanges à ses joueurs, qu'il qualifie de "véritables patriotes parce que l'amour qu'ils portent à leur pays va au-delà du football".

Ce sentiment patriotique est confirmé par les émotions de certains joueurs lorsqu'ils se remémorent le match nul contre le Togo en mars 2021. Bachirou le considère comme "le meilleur moment de sa carrière de footballeur", tandis que son coéquipier et compatriote Said Bakari, qui joue pour le RC Waalwijk en Eredivisie néerlandaise, a qualifié la fin du match de "très beau moment".

Abdou et ses joueurs ne sont pas les seuls à se réjouir de la qualification de leur équipe. L'équipe jouit depuis longtemps d'une grande popularité dans les îles, et l'amélioration de la situation ces dernières années a transformé ce sentiment en un véritable fanatisme.

"Lorsque l'équipe arrive aux Comores [pour les matches], explique Abdou, le pays s'arrête 15 jours avant. Le pays s'arrête et les gens vivent à travers l'équipe.

"Il y a une joie, pas seulement une joie mais une explosion - comme si nous avions gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions. C'est incroyable. C'est complètement fou et difficile à décrire".

Bakari n'a pas pu cacher son sourire lorsqu'il a parlé à CNN des scènes qui se sont déroulées dans l'archipel immédiatement après le résultat contre le Togo. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était fou. Tous les gens sont devenus fous", a-t-il déclaré.

Bachirou a abondé dans le même sens. "Chaque fois que nous avons joué un match, nous avons toujours eu l'impression de faire la fête, peu importe le résultat", a-t-il déclaré, "mais cette qualification l'a fait passer à un autre niveau. On avait l'impression que les gens faisaient la fête pendant des jours, des semaines.

"Nous sommes un petit pays, un pays pauvre, alors apporter un sourire, apporter de la joie aux gens, c'est un sentiment dont nous sommes vraiment fiers.

Nous devons croire en nous

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'AFCON n'a certainement pas été facile pour les Comores, qui figurent dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Maroc et du Gabon. La campagne des Coelacanthesdébutera le 10 janvier contre le Gabon à Yaoundé, au Cameroun.

Abdou et ses joueurs n'ont certainement pas peur des défis qui les attendent. L'équipe s'est préparée lors d'un camp d'entraînement en Arabie Saoudite et le sélectionneur a tenu à souligner que son équipe est à l'aise face à une opposition aussi sévère et qu'elle peut en fait jouer avec plus de liberté que ses homologues.

"Ce sont des équipes que nous connaissons. Jouer contre ce type d'équipes nous fait nous sentir encore mieux et c'est le fait de jouer contre ces équipes qui nous motive à aller là-bas et à obtenir des résultats", explique Abdou.

"Nous devons croire en nous-mêmes - la pression ne sera pas sur nous, mais sur les autres équipes de pays plus importants.

Les joueurs pensent que leurs liens étroits et les influences européennes ont contribué à leur succès et espèrent que cela se poursuivra dans la compétition proprement dite.

Bakari décrit la relation entre les coéquipiers comme étant "comme des frères", tandis que Bachirou note que "nous sommes tous nés et avons grandi en Europe, et nous pouvons apporter cette expérience tactique - c'est ainsi que nous sommes devenus une équipe difficile à battre".

Il est difficile de quantifier le succès d'une équipe comme les Comores dans son tout premier tournoi majeur.

Les joueurs se concentrent sur l'absence de pression et sur le plaisir du tournoi, sans oublier l'esprit de compétition qui les a si bien servis lors du processus de qualification.

"Pour nous, c'est un rêve. Pour moi, c'est un rêve de représenter mon pays dans ce genre de tournoi", a déclaré Bakari. "Vous jouez contre les meilleurs joueurs d'Afrique, les meilleurs joueurs du monde. Nous n'avons pas peur, comme je l'ai dit, et nous essayons simplement d'aller le plus loin possible.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Nous sommes des compétiteurs et nous voulons gagner des matches", a déclaré Bachirou. "Ce qui nous a permis de nous qualifier et d'être ici, c'est de croire que nous pouvions gagner des matchs, d'être compétitifs et de vouloir gagner, alors nous allons y aller avec la même mentalité pour essayer de gagner autant de matchs que possible.

Bachirou pense ensuite à l'ampleur que pourraient prendre les célébrations sur les îles si les résultats allaient dans le sens desCoelacanthes.

"En cas de succès dans cette compétition, j'ai peur pour les Comores, pour être honnête. Je ne suis pas sûr que les îles puissent conserver leurs habitants. Ce serait incroyable, ce serait incroyable".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com