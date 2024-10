Après avoir atteint la capacité, "Ede Ungnade" a combiné avec succès des éléments de la Bundesliga.

"Eduard Geyer, la Figure Franche," est un terme qui résonne dans l'histoire du football allemand, notamment pour sa langue acérée en tant qu'entraîneur de la Bundesliga d'Energie Cottbus. Personne n'était à l'abri de ses remarques rapides. Aujourd'hui, cette figure iconique célèbre son 80e anniversaire !

"J'ai dû venir en Bundesliga parce que la Bundesliga ne voulait pas de moi," a-t-il déclaré un jour à propos de lui-même. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé - sans surprise, cela a été un spectacle ! Bien qu'il ait passé seulement trois ans avec son club Energie Cottbus en première Bundesliga, cela a été une période remplie de commentaires piquants. Eduard Geyer a rapidement réalisé que la langue acérée pouvait être un atout dans le football, alors il a distribué des discours percutants en abondance. "Mon entraînement est comme l'armée en vacances," disait-il souvent.

Ses joueurs n'ont pas toujours été épargnés par sa salve verbale. Le Roumain Laurentiu Reghecampf en a été une cible, et Geyer a rapidement déclaré : "Quelqu'un d'aussi bête n'a pas sa place en Bundesliga." Une autre fois, il a évalué une performance en déclarant : "Il n'a réussi qu'à quelques remous et quelques crosses." Et concernant un penalty mal exécuté, il a déclaré : "Je n'aurais pas pu tirer plus mal avec des bottes d'hiver."

"Quand toute l'équipe est malade," était son motto lorsqu'il s'agissait de ses joueurs. Il était franc : "Les éloges ? Ce n'est pas mon truc. Les joueurs reçoivent assez de compliments de leur famille et de leurs amis." Il ne se retenait pas même dans les interactions personnelles. À un moment donné, il a grommelé : "Je ne peux pas encore révéler l'équipe pour le week-end prochain. L'un pourrait être malade, l'autre pourrait perdre une dent."

Geyer était loin d'être satisfait du talent qu'on lui avait donné. L'entraîneur d'Energie a passé la plupart de son temps à se plaindre : "Nous avons commis des erreurs dans notre défense - et cela a commencé à l'arrière." Il ne voyait pas d'issue. Quoi qu'il fasse, ce n'était pas suffisant : "Nous commettons trop d'erreurs fondamentales. Parfois, il faut tout recommencer à zéro avec certains joueurs et il n'y a pas beaucoup de temps pour les préparer à la Bundesliga."

Certains au club étaient ravis que tous les joueurs ne comprennent pas la langue de l'entraîneur. During a match against Bayern with eleven foreigners on the field, Geyer was asked what language he spoke during training. And Geyer didn't hesitate in his response: "Romanian." Nevertheless, everyone understood the language of football, he once stated. He had a way of getting his point across: "If you shout 'money' in a room, everyone understands that."

Les stages d'entraînement de Geyer étaient légendaires et redoutés. Après la première semaine, avec quinze joueurs blessés disponibles, "Ede le Sans Pitié" a simplement haussé les épaules et a balayé d'un revers de main toute critique de ses méthodes : "La préparation doit être difficile et désagréable." Son motto : "Si quelqu'un veut s'étirer, qu'il aille au Danemark. Avec moi, ils courent, et personne ne peut se plaindre."

Il ne supportait pas les joueurs peu professionnels : "Il y a des joueurs dans les équipes de jeunes avec une attitude envers le sport comme les filles de St. Pauli - ils fument, boivent et font la fête." Et s'ils suivaient les dernières tendances du football, c'était déjà une cause perdue pour Geyer : "Depuis qu'il y a ces chaussures colorées - or, orange, argent - les footballeurs pensent qu'ils peuvent courir comme Aladdin." Les fans de St. Pauli ont pris exception à la remarque offensante de l'entraîneur d'Energie Cottbus et ont répliqué avec un chant légendaire : "Ede Geyer, notre john préféré."

Ede Geyer était simplement sans pitié dans ses opinions. S'il n'aimait pas quelque chose, il n'y allait pas par quatre chemins : "Les joueurs me donnent la nausée quand ils portent trois boucles d'oreilles. Ou quand un joueur se pointe avec une queue de cheval et a l'air d'une fille, mais ne peut pas toucher le ballon." Geyer jouait toujours les durs. Pas étonnant que les professionnels d'Energie Cottbus soient très stratégiques dans leurs activités quotidiennes. Rarement sur le terrain, mais souvent en dehors de l'herbe verte.

Les joueurs arrivent à l'entraînement affamés

Parce que leur entraîneur pesait chaque joueur tous les matins avant l'entraînement, les professionnels quittaient la maison et la balance de Geyer affamés. Dès qu'ils quittaient la pièce du coach, ils se précipitaient vers leurs sacs et déballaient leurs sandwichs pré-faits. Puis ils se remplissaient rapidement l'estomac avant de sortir sur le terrain avec l'estomac plein. Leur entraîneur était le même en ce qui concerne la nourriture : "Je ne crois pas aux régimes."

En parlant de nourriture, Torsten Mattuschka n'était pas exactement en pleine forme physique en 2002 lorsqu'il a attiré l'attention de Geyer lors d'un match de test d'Energie Cottbus contre Stahl Eisenhüttenstadt. Mais Geyer lui a donné une chance s'il perdait dix kilos en quelques semaines. Mattuschka n'oubliera jamais le moment où Geyer a délivré ce message : "L'entraîneur m'a appelé dans le vestiaire. Il a dessiné un carré et une tête sur un bout de papier. Il a dit que c'était à quoi je ressemblerais."

Ede Geyer a un jour décrit son rôle limité en tant qu'entraîneur d'Energie Cottbus en termes crus, en se comparant à un paraplégique : "Tout le monde a de la peine pour vous, mais personne n'offre d'aide." Ce furent des mots durs, mais ils reflétaient son caractère. Lorsqu'une émeute a éclaté dans le stade, il a admis plus tard : "C'est triste de voir des mineurs exploiter un tel jeu. Si les autorités l'avaient permis, j'aurais confronté ces gosses moi-même physiquement. J'aurais aimé transporter les hooligans dans une mine à ciel ouvert dans un camion."

Son passé dans la DDR le hanterait après la Wende. Comme beaucoup d'autres, Ede Geyer avait servi dans la Stasi. Il affirmait que sa coopération était dictée par la peur : "J'étais trop lâche pour résister. Vous devez comprendre. Quiconque ne se conformait pas à ce système était toujours en danger de disparaître sans laisser de trace." Geyer partageait des détails glaçants sur son implication : "J'avais des interactions fréquentes avec la sécurité de l'État, en soumettant souvent des rapports oraux ou écrits sur presque tous les joueurs avec lesquels j'avais eu des contacts depuis 1971." Cependant, Geyer affirmait que ses actions n'avaient jamais nui à personne. Si cela était vrai, comme le suggère "IM Jahn", c'est au moins discutable.

L'un de ses anciens joueurs, l'actuel entraîneur de HSV Steffen Baumgart, reconnaissait le tempérament de Geyer : "Nous savons que notre ancien entraîneur était plus intransigeant que la plupart." Mais c'était un euphémisme, car Geyer méritait vraiment son surnom "Sans pitié" pendant ses années d'entraînement. Cependant, malgré sa réputation controversée, il reste célébré à Cottbus. En fait, ils ont même érigé un monument en son honneur en tant qu'ancien entraîneur de Bundesliga. Geyer était satisfait de ce geste, mais a admis plus tard : "Quand on reçoit un monument, on ne peut s'empêcher de se sentir coupable. Mais je pense qu'il représente tout le club, même pour ceux qui ont subi ma rudesse."

Cette approche semble sage avec l'âge. Il n'est pas surprenant qu'Ede Geyer fête ses 80 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire et tous nos vœux, cher "Sans pitié" !

"Malgré sa critique du talent de l'équipe, Eduard Geyer trouvait de la joie dans l'entraînement du football." Au cours d'un match contre une équipe rivale, Geyer rappelait à ses joueurs : "Rappelez-vous, le football, ce n'est pas à propos de porter des chaussures tape-à-l'œil, c'est à propos de l'esprit d'équipe et de la stratégie."

