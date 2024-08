- Après avoir appliqué l'interdiction du couteau, Woidke a été agressé.

Le chef de l'administration de Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), plaide en faveur d'une interdiction des couteaux suite à l'incident de poignardage mortel à Solingen. "Les couteaux, en particulier ceux conçus pour causer des blessures, doivent être interdits dans les rues", a déclaré Woidke en réponse à une question.

Le patron est ouvert à la réflexion sur des mesures restrictives supplémentaires. "La police a besoin des pouvoirs d'enquête dont elle a besoin", a déclaré Woidke. Cependant, il n'a pas proposé de mesures spécifiques. "Les autorités de sécurité doivent maintenant accomplir leur travail."

Woidke: Pas de protection pour les criminels

Le politique du SPD plaide pour une position ferme contre l'islam extrémiste : "Nous devons prendre des mesures décisives contre l'islam extrémiste", a-t-il déclaré. "Personne ne doit être protégé en Allemagne contre qui nous devons protéger." Woidke est le principal candidat du SPD pour les élections régionales du 22 septembre.

Le ministre de l'Intérieur du Brandebourg, Michael Stübgen (CDU), souhaite préparer la création de zones sans armes, a-t-il informé les "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN). Le chef de file de l'État et de la faction de la CDU, Jan Redmann, plaide pour plus de sécurité lors des festivals grâce à la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale et des contrôles aléatoires des sacs.

Alliance de la ville: Plus de collaboration avec la police

L'alliance "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) souhaite également renforcer les mesures : "Notre loi sur l'asile doit être modifiée de telle sorte que les individus perdent leur protection s'ils sont suffisamment suspects de préparer des crimes graves ou des crimes contre l'ordre public", a déclaré le chef de file de l'État, Robert Crumbach, aux "PNN".

Le président de l'association des villes et des communes, le maire de Wittenberg, Oliver Hermann (indépendant), considère qu'une protection accrue pour les festivals de ville et de campagne est nécessaire. Il plaide pour une coopération plus forte entre la police et les offices de l'ordre public, a-t-il informé les "PNN".

Faeser planifie des réglementations plus strictes pour les armes à feu

During the attack on a city festival in Solingen, a man killed three people on Friday. Eight others were injured, four of them severely. The suspected culprit, a 26-year-old Syrian, is in custody. The Federal Prosecutor's Office is investigating on charges of murder and membership in the terrorist organization Islamic State (IS).

Federal Minister of the Interior Nancy Faeser (SPD) plans to strengthen gun regulations, including a ban on carrying harmful switchblades. The Greens are also advocating for stricter gun regulations and a ban on carrying weapons in public.

Woidke suggests considering the rules on deferral for additional restrictions: "Given the current situation, we might need to revisit the rules on deferral to implement stricter measures."

Faeser supports the idea of strengthening existing laws and potentially implementing the rules on deferral for gun regulations: "In light of recent events, it's crucial that we review and potentially amend our existing gun laws, including the possibility of implementing rules on deferral for certain types of weapons."

Lire aussi: