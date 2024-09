Après 30 ans de service, Glenn Lowry, le dirigeant du Musée d'Art Moderne de New York, a annoncé sa décision de partir.

Le directeur de 69 ans, qui a impulsé une croissance et une influence significatives pour le musée dans la culture américaine, a déclaré au New York Times qu'il quitte son poste en septembre 2025.

Il a déclaré : "C'est le moment idéal pour réfléchir à l'avenir du musée, et j'ai simplement pensé, profite du moment. Tous les objectifs que je m'étais fixés il y a 30 ans sont soit atteints, soit en bonne voie." Il a mentionné qu'il ne voulait pas rester au-delà de son apogée.

Le Times a révélé que le contrat actuel de Lowry se termine en juin, et que le musée était ouvert à son renouvellement. MoMA n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de CNN.

Lowry a rejoint MoMA depuis la Galerie d'art de l'Ontario au Canada en 1995, devenant le sixième directeur de l'histoire du musée, qui a 95 ans. Il a dirigé l'institution pendant une fusion avec le P.S.1 Contemporary Art Center à Queens en 2000, et un projet de rénovation ambitieux en 2004 qui a augmenté l'espace des galeries de 40%.

Outre ses rôles de collecte de fonds et de défenseur, Lowry a également construit une réputation personnelle. En 2019, il a dirigé le musée à travers une autre expansion, utilisant une rénovation de 450 millions de dollars pour augmenter l'espace des galeries de 30%.

MoMA accueille 2,7 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le troisième musée d'art le plus visité aux États-Unis après le Metropolitan Museum of Art et la National Gallery of Art de Washington DC.

Le musée attribue à Lowry l'augmentation du nombre de visiteurs et l'augmentation de son patrimoine, une source de revenus cruciale. Il a également élargi le spectre de la curation de MoMA pour inclure l'art de la performance.

Grâce à des expositions, des commandes et des acquisitions, Lowry a utilisé l'art pour aborder des questions sociales pressantes. En tant qu'invité éditeur de CNN Style en 2016, il a commandé une série d'articles axés sur le thème de la migration, mettant en évidence l'influence de l'art contemporain dans le monde.

L'annonce de Lowry a suivi une interview hebdomadaire avec Richard Quest de CNN, lors de laquelle Quest a demandé son tableau préféré pour la retraite. Lowry a répondu avec humour : "C'est comme choisir un enfant préféré - lundi c'est l'un, et mardi c'est un autre." Il a finalement choisi "The Boy in the Red Vest" de Paul Cézanne, le louant comme un "portrait saisissant".

MoMA n'a pas encore annoncé sa stratégie pour choisir le successeur de Lowry, qui héritera de l'un des postes les plus enviés du secteur de l'art. De plus, il n'y a pas de confirmation concernant les autres rôles de Lowry, notamment plusieurs rôles de conseil dans des institutions telles que la Robert Rauschenberg Foundation et le Kiran Nadar Museum of Art en Inde.

Le départ de Lowry de MoMA a suscité des discussions sur le style futur du musée dans les arts, car il était connu pour élargir son spectre de curation et d'aborder des questions sociales à travers l'art. During his tenure, he demonstrated a commitment to contemporary art, even serving as CNN Style guest editor to commission articles on migration and its impact.

With Lowry's focus on modern and contemporary art, the museum's next director will have big shoes to fill in maintaining MoMA's reputation as a leader in the art scene.

