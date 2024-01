Après 25 ans et 185 millions de dollars, le nouveau musée des collections royales d'Espagne ouvre enfin ses portes.

Alors que l'Espagne ouvrira la semaine prochaine la très attendue Galerie des collections royales à Madrid, son nouveau bâtiment élégant de huit étages, perché sur une colline emblématique à côté du Palais royal, pourrait également voler une partie de l'attention des maîtres anciens exposés. Les architectes espagnols Emilio Tuñon et Luis Mansilla ont remporté le prix d'architecture américain 2017 et une douzaine d'autres prix pour ce projet, construit avec du béton blanc, du granit et du chêne et doté de centaines de fenêtres donnant sur les jardins verdoyants situés en contrebas du palais royal et sur le vaste parc de la Casa de Campo situé au-delà.

Le nouveau musée, dont le coût s'élève à 172 millions d'euros (186,8 millions de dollars), ouvrira ses portes le 29 juin et exposera 650 œuvres couvrant cinq siècles, dont des chefs-d'œuvre de Velazquez, Caravaggio, Goya et une première édition du "Don Quichotte" de Cervantès. Il s'agit d'une sélection "représentative" des 170 000 peintures, sculptures, tapisseries et arts décoratifs habituellement répartis dans les 19 palais d'Espagne et autres sites royaux gérés par le Patrimonio Nacional (patrimoine national), a déclaré Ana De la Cueva, présidente de l'organisation, à CNN lors d'une visite de la galerie le mois dernier.

Le Patrimonio Nacional est un organisme gouvernemental qui supervise les palais, les monastères, les couvents et leurs vastes collections d'œuvres d'art qui appartenaient autrefois à la couronne, mais qui sont aujourd'hui la propriété de l'État espagnol.

Une nouvelle maison pour des œuvres d'art rarement vues

Certaines œuvres exposées dans le nouveau musée n'ont jamais été vues par le public.

C'est le cas de "Saint Michel Archange vainqueur du diable", une sculpture en bois réalisée en 1692 par Luisa Roldan, la première femme nommée sculpteur à la cour d'Espagne.

Sur les 650 œuvres exposées, il n'y en a que trois signées par des femmes artistes, a déclaré par téléphone à CNN Leticia Ruiz, directrice des collections royales. Aux XVIe et XVIIe siècles, explique Mme Ruiz, il était rare que les femmes signent des œuvres d'art de leur propre nom, car les hommes - généralement leur mari ou leur père - portaient le titre d'artiste ou d'artisan et s'en attribuaient donc les mérites. Le nombre réel d'œuvres exposées par des femmes artistes n'est pas connu.

"Ce qui est fondamental chez Roldan, c'est sa qualité, qui lui a permis d'échapper à l'anonymat et de devenir chef d'atelier, à un rang supérieur à celui de son mari", explique M. Ruiz. "Il est probable qu'il y ait eu beaucoup d'autres femmes dans les ateliers familiaux (d'artistes), mais qui sont restées anonymes. Mais elles sont restées anonymes.

Une autre œuvre inédite - auparavant cachée dans le palais royal adjacent - est le "Cheval blanc" de Diego Velazquez, daté de 1634-1638. Dans ce tableau, le cheval en question se dresse sur ses pattes arrière, mais, chose inhabituelle, sans cavalier. "C'est ce qui est fascinant dans cette œuvre", a déclaré M. Ruiz, ajoutant que Velazquez aurait pu peindre le cheval en premier, prêt à peindre un cavalier - probablement royal - plus tard.

L'œuvre "Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste" du Caravage, datée de 1607, fait également partie de la collection, l'une des quatre œuvres du Caravage conservées en Espagne.

Un nouveau bâtiment "spectaculaire

"Un bâtiment moderne aux lignes sobres, aux dimensions spectaculaires", a déclaré Mme de la Cueva à propos du nouveau bâtiment lors d'une visite de la galerie au début du mois. "La combinaison de l'art classique et du baroque avec ces lignes est très puissante.

L'idée de ce musée a germé dans les années 1930, sous la Seconde République espagnole, mais n'a pris corps qu'en 1998, lorsque le bâtiment a reçu le feu vert. Des études préalables à la construction avaient mis en évidence des tours défensives construites par les Maures, ainsi qu'une partie du mur d'enceinte de la ville datant du IXe siècle, qui ont été rapidement découverts lorsque les travaux ont commencé en 2006.

Ces racines islamiques des débuts de Madrid ont été restaurées et constituent un élément clé de l'exposition du musée, que les visiteurs peuvent voir à travers une grande baie vitrée. "Dans cet espace, la partie la plus ancienne de Madrid a été intégrée à la plus moderne, dans ce merveilleux bâtiment du 21e siècle", a déclaré M. De la Cueva lors d'une conférence de presse le mois dernier.

Les expositions sont réparties dans de longues galeries rectangulaires aux plafonds hauts, classées chronologiquement sur trois niveaux, y compris la période de l'empire espagnol, qui disposait d'un budget important pour commander des œuvres à de grands artistes. L'exposition commence par les collections royales des monarques Habsbourg - situées près de l'exposition sur la vieille ville - puis, un étage plus bas, les collections de la dynastie des Bourbons.

Un étage plus bas se trouvent les expositions temporaires, qui commencent avec des carrosses des collections royales et d'autres prêtés par d'autres institutions, a expliqué M. Ruiz. Les tapisseries qui accompagnaient souvent les monarques dans leurs déplacements d'un palais à l'autre sont bien représentées dans le musée.

C'est le cas du "Triomphe du temps", une tapisserie flamande du début du XVIe siècle que la reine Isabelle la Catholique a vendue par la suite et que le gouvernement espagnol a récemment rachetée à une collection privée pour un peu plus d'un million de dollars (1 million d'euros), a indiqué M. Ruiz.

Un tiers des 650 objets du musée sera retourné chaque année aux palais royaux et aux autres sites du Patrimonio et remplacé par d'autres objets de leurs collections.

Avec une vue sur la même vaste étendue de verdure à l'ouest de la capitale espagnole que celle que l'on peut avoir depuis les fenêtres orientées vers l'ouest du palais royal voisin, les visiteurs peuvent être pardonnés s'ils quittent le musée en se sentant un peu plus royaux qu'ils n'y sont entrés.

Source: edition.cnn.com