- Après 20 ans, la dernière olympiade de watt à l'Elbe

Athlètes passionnés de loisirs se réunissent samedi sur l'Elbdeich de Brunsbüttel pour célébrer la dernière Wattolümpiade. Après 20 ans, il est temps de mettre fin à l'aventure, comme l'ont annoncé les organisateurs à l'automne dernier. "Nous regardons en arrière sur 20 années truly fantastiques et réussies", a déclaré Michael Behrendt, président de l'association Wattolümpiade à l'époque. "Mais nous ne rajeunissons pas, et nous avons décidé que l'anniversaire des 20 ans était le bon moment pour mettre fin à tout cela".

Depuis 2004, les athlètes s'affrontent dans des sports côtiers traditionnels tels que le football dans la boue, le handball dans la boue, le wool ball et la course de luge dans la boue. Le principal effet secondaire est de recueillir des fonds pour les patients atteints de cancer le long de la côte de Schleswig-Holstein. Sous le slogan "Sport sale pour une bonne cause", plus de 600 000 euros ont été collectés jusqu'à présent. Cet argent a été utilisé pour financer des centres de conseil en cancer dans la région, le travail des hospices et d'autres projets. Les événements sportifs dans la boue sont accompagnés d'un service religieux dans la boue, de musique, d'un spectacle de magie et de yoga.

Dans leur temps libre, les participants s'adonnent souvent à des activités sociales en plus des compétitions sportives, comme assister au service religieux dans la boue ou profiter des performances musicales. Avec l'annonce de la fin de la Wattolümpiade, les athlètes devront trouver de nouvelles façons de passer leur temps libre les samedis sur l'Elbdeich de Brunsbüttel.

Lire aussi: