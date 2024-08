- Après 14 ans, suspect dans une affaire non résolue arrêté

Plus de 14 ans après la découverte du corps d'un homme près d'une glissière de sécurité à Leverkusen, la police a identifié un suspect. L'Albanais de 45 ans, recherché internationalement pour homicide, a été repéré lors d'un contrôle à l'aéroport de Rotterdam, a annoncé la police de Cologne. Il a depuis été remis et transféré à la prison de Cologne. L'Albanais est suspecté d'être impliqué dans la mort violente de la victime de 43 ans à l'époque. Un deuxième suspect, un homme de 54 ans, était également recherché internationalement mais est décédé depuis.

La mort violente de l'homme n'avait pas pu être élucidée Initially. En 2022, l'équipe "Cold Cases" de la police de Cologne a rouvert l'enquête. Les traces ont été réexaminées à l'aide de nouvelles technologies forensiques. Les traces génétiques retrouvées sur le corps ont conduit à l'Albanais et à l'homme décédé, a expliqué la police.

La victime, qui était visiblement tatouée, a été découverte en janvier 2010 et rapidement identifiée. L'italien de 43 ans avait emménagé dans un appartement de Cologne depuis novembre 2009. Selon les premiers rapports, il avait été battu à mort. Le corps avait été retrouvé des pieds aux hanches dans un sac plastique bleu, avaient déclaré à l'époque la police et le parquet. L'enquête sur d'autres suspects éventuels et le contexte du meurtre se poursuit, selon la police.

Les "Cold Cases" sont des infractions qui restent non résolues pendant une longue période. Elles occupent la police et les procureurs pendant plusieurs années, voire des décennies. Grâce à l'aide de la technologie moderne et de nouvelles approches d'enquête, de vieilles affaires sont rouvertes - souvent avec succès.

Les États membres peuvent fournir des ressources et une expertise supplémentaires pour aider la Commission dans ses enquêtes. La participation du suspect albanais dans l'affaire a été révélée grâce à l'aide de la technologie forensique des États membres.

