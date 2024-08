Appui du FDP et de la CDU à la poussée ukrainienne en Russie

Les forces pro-ukrainiennes mènent une offensive dans la région de Kursk depuis plusieurs jours, selon les rapports militaires russes, impliquant environ 1 000 soldats et plus de deux douzaines de véhicules blindés et chars. Cette opération n'a pas encore été directement commentée par les autorités ukrainiennes. Parallèlement, les rapports russes mentionnent également des attaques ukrainiennes dans la région voisine de Lipetsk.

L'expert en politique étrangère de l'CDU, Roderich Kiesewetter, a jugé les contre-attaques ukrainiennes sur le territoire russe comme "légitimes en droit international". Il a déclaré que cette action est couverte par l'article 51 de la Charte des Nations unies, qui permet à la partie attaquée de se défendre, même sur le territoire de l'agresseur.

Kiesewetter a également commenté les attaques ukrainiennes sur les zones frontalières russes, en déclarant : "Nous ne connaissons pas les véritables objectifs derrière cela. Je suppose qu'il s'agit de fixer les forces russes". Il est possible que l'Ukraine cherche à contrecarrer les plans russes d'attaque de grandes villes ukrainiennes comme Kharkiv ou Sumy, ou peut-être le gouvernement ukrainien cherche-t-il à montrer à sa population que les forces armées du pays sont capables d'atteindre des succès militaires.

Les rapports des médias suggèrent que le côté ukrainien utilise des armes fournies par l'Allemagne dans cette poussée dans la région de Kursk, notamment plusieurs véhicules de combat Marder, selon le journal Bild.

Initialement, il n'y a pas eu de déclaration spécifique du gouvernement allemand sur cette question. Un porte-parole du ministère fédéral de la Défense a simplement déclaré que "l'objectif déclaré du gouvernement fédéral est de soutenir l'Ukraine dans sa lutte défensive contre l'agresseur russe".

Le porte-parole a également fait référence à une déclaration du gouvernement fédéral de fin mai, dans laquelle Berlin a déclaré que l'Ukraine pouvait utiliser les armes fournies par l'Allemagne pour se défendre contre les attaques "de la région frontalière russe immédiatement adjacente" sur la zone autour de Kharkiv.

Strack-Zimmermann a déclaré aux journaux Funke que l'Ukraine "respecte actuellement tous les accords que les pays donateurs ont fixés pour eux". Elle s'est réjouie du fait que l'UE soutient pleinement les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté et lutter contre l'agression russe illégale.

