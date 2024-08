- Approche du consensus sur les coûts des tarifs des bus

Progrès dans la résolution de la divergence salariale dans le secteur des bus privés en Rhénanie-Palatinat. Une réunion réunissant les employeurs, Verdi et le gouvernement a convenu des lignes directrices fondamentales pour un indice de transport public (ÖPNV-Index). D'ici octobre, une proposition opérationnelle expliquant la procédure sera présentée, a annoncé Michael Hauer, Secrétaire d'État au ministère des Transports, à l'issue de la réunion à Mayence.

L'indice sert à aider les autorités publiques à gérer les augmentations de prix du secteur, qui gère également les transports scolaires dans différentes parties de la Rhénanie-Palatinat de manière communale. La Rhénanie-Palatinat vise à se conformer aux conditions de l'ÖPNV-Index déjà en vigueur en Hesse.

Ordre du jour de la réunion d'octobre

Une autre réunion est prévue pour octobre, suivie de la planification des réunions des associations concernées d'ici décembre pour mettre en œuvre ces lois. L'ÖPNV-Index devrait entrer en vigueur au début de l'année prochaine, s'appliquant uniquement aux nouveaux contrats.

L'indice comprend généralement l'augmentation standard des coûts des services de transport. Dans d'autres États fédéraux, des éléments tels que les prix de l'énergie, l'entretien des véhicules et les coûts salariaux des employés sont inclus. Avec les résultats de la table ronde, Hauer a souligné qu'il y avait maintenant une certitude de planification.

Résultat de la médiation

Il est prévu que le nouveau contrat collectif entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024, bénéficiant à plus de 4000 employés, et sera valable jusqu'à la fin de 2026. Pour les conducteurs de bus, cela entraînera un paiement unique de 2000 euros en 2024, ainsi qu'un ajustement global de l'inflation de 1500 euros. Il y aura également une augmentation de salaire et salarial de 5 % le 1er janvier 2025, une autre de 5 % le 1er janvier 2026 et une autre de 5 % le 1er octobre 2026. Des augmentations de salaire sont également prévues pour les travailleurs des ateliers et de l'administration.

Cette proposition issue du processus de médiation a déjà été acceptée par les deux commissions paritaires, selon le négociateur de Verdi Marko Bärschneider. Cependant, le contrat collectif n'a pas encore été conclu. La hauteur et la structure de l'ÖPNV-Index ont également été considérées comme un facteur vital.

Verdi : l'indice ne peut pas être une assurance complète pour les employeurs

"Cependant, l'indice ne peut pas servir de police d'assurance complète pour les employeurs", avait mis en garde Bärschneider avant la réunion, en citant une surévaluation des attentes. Cet outil, qui est également mis en œuvre dans d'autres États fédéraux, sert principalement à soulager les fardeaux financiers extraordinaires. Le directeur général de l'Association des associations d'employeurs de l'industrie des transports Rhénanie-Palatinat (VAV), Heiko Nagel, avait répété à maintes reprises pendant le conflit salarial que sans ÖPNV-Index, les augmentations moyennes de salaire des employés ne dépasseraient pas environ 2,5 %.

Les pourparlers entre les employeurs et le syndicat ont abouti ces derniers mois à des protestations et des grèves. L'État s'est engagé à introduire l'ÖPNV-Index mais reste absent des négociations.

Le Syndicat des services unis, en tant que partie prenante du secteur des transports publics, pourrait également s'intéresser à l'introduction de l'ÖPNV-Index en Rhénanie-Palatinat, visant à s'aligner sur les conditions déjà présentes en Hesse.

