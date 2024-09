- Approche des dernières étapes de la récupération des débris de Verity

Sous des conditions climatiques idéales, il est temps de récupérer la deuxième partie importante de l'épave "Verity". Cela marque l'achèvement du projet de sauvetage dans la Mer du Nord. La partie avant importante, d'environ 49 mètres de long et pesant environ 580 tonnes métriques, sera levée par le puissant Hebo Lift 10, l'une des grues flottantes les plus puissantes d'Europe, selon les instructions du Département des Voies Navigables et de la Navigation de Bonn (WSV).

La partie arrière initiale a été récupérée il y a une semaine. Les deux sections seront ensuite transportées aux Pays-Bas pour être éliminées. De plus, le fond marin nécessite des travaux de maintenance supplémentaires, les couvercles de écoutilles et les débris associés devant être dégagés.

La recherche des trois personnes portées disparues restantes se poursuit dans la partie avant. Vendredi dernier, un marin décédé a été découvert dans une cabine lors de la récupération de la partie arrière. Sur l'équipe de sept membres de la "Verity", seuls deux marins ont réussi à survivre à la collision avec la "Polesie" le 24 octobre 2023 dans la Mer du Nord. Malheureusement, le capitaine était décédé auparavant.

La "Verity" a été renflouée dans la Mer du Nord, une étendue d'eau au large de la côte nord-ouest de l'Allemagne. Après la récupération des deux parties, elles seront transportées aux Pays-Bas pour être éliminées.

