Chantier en développement - Approche de la fin du trafic continu sur le chemin de fer de la vallée du Rhin

Suite à une interruption de trois semaines, les trains circulant sur l'axe nord-sud important, la Rheintalbahn, reprendront leur service le vendredi soir. C'est ce qu'a confirmé un représentant des Chemins de fer allemands (DB). Selon l'horaire, à partir de vendredi soir, les trains longue distance et certains régionaux circuleront normalement. Cependant, les passagers utilisant les services régionaux pourraient encore rencontrer des limitations en septembre. Les détails peuvent être consultés sur la page d'informations voyage à l'adresse www.bahn.de et sur l'application DB Navigator. L'autorité ferroviaire recommande également aux passagers de prévoir un temps de voyage supplémentaire et de considérer prendre une connexion antérieure si nécessaire.

Dans le cadre du projet Karlsruhe-Baden, depuis le 9 août, les travaux sur l'amélioration de la connexion sud du tunnel de Rastatt sont en cours, entre autres tâches. Les travaux de construction progressent régulièrement, a indiqué le représentant. "Tous les ajustements de voie prévus ont été terminés à temps la semaine dernière, et les travaux sur les lignes aériennes se déroulent également sans encombre." Les travaux avancés sur la signalisation et la technologie de sécurité restent à terminer dans les dernières étapes de la fermeture. Le rail a réussi à mettre à jour le logiciel du centre de contrôle de Baden-Baden ce week-end. Après la fermeture, les trains de fret peuvent également reprendre sur la Rheintalbahn, avec de légères déviations.

Contraintes de voyage régionales persistantes

Jusqu'au 9 septembre à 5h00, les travaux ferroviaires sur l'infrastructure à Durmersheim et Rastatt, ainsi que les centres de contrôle et les aiguillages à Rastatt et Baden-Baden se poursuivront. Les passagers des lignes RE 2 et RE 7 pourraient rencontrer des changements d'horaire tels que des retards et des annulations, ainsi que des services de substitution temporaires entre Karlsruhe et Offenburg. Les trains des lignes RE 40, RB 41 et RB 44 seront remplacés par des bus depuis la gare principale de Karlsruhe jusqu'à au moins Rastatt. Aucun train régional ne circulera entre Rastatt et Baden-Baden le 8 septembre, et des bus les remplaceront.

Même après, des limitations, des annulations et des annulations partielles persisteront sur les lignes S-Bahn 7 et 8 jusqu'au 21 septembre, comme l'a annoncé la compagnie de transport de Karlsruhe. Les passagers sont priés de prêter attention aux panneaux d'information dans les gares. Des informations supplémentaires sont disponibles en ligne à l'adresse avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

Les travaux de construction se poursuivront pendant plusieurs années

Au début de la fermeture, il y a eu des difficultés avec les services de substitution. Des plaintes de passagers concernant la signalétique insuffisante des bus de substitution ont été rapportées. Les trains de fret ont également critiqué le détour prévu via la France, affirmant qu'il ne fonctionnait pas comme prévu. L'autorité ferroviaire a cependant déclaré que les goulets d'étranglement du transport de fret avaient été rapidement résolus.

Plus de 300 trains quotidiens, y compris les trains locaux, longue distance et de fret, utilisent cette voie âgée de 170 ans, selon l'autorité ferroviaire. Cependant, ils admettent, "La voie ne peut pas gérer ce volume." C'est pourquoi ils construisent deux voies supplémentaires pour prévenir les retards causés par les trains lents. Les trains longue distance pourront atteindre jusqu'à 250 kilomètres par heure. "Cela réduira le temps de voyage entre Karlsruhe et Bâle d'environ une demi-heure, à environ 70 minutes." La construction de ces deux voies continues est prévue pour être terminée en 2035, mais le projet d'expansion d'un milliard de dollars pour la Rheintalbahn ne sera pas terminé avant 2041.

En dépit des améliorations, d'autres trains régionaux pourraient encore faire face à des limitations après le 21 septembre. Les passagers doivent être préparés à d'éventuelles perturbations et envisager d'utiliser d'autres services.

Malgré la finalisation des ajustements de voie et la bonne progression des travaux sur les lignes aériennes, d'autres tâches avancées telles que la signalisation et la technologie de sécurité doivent encore être finalisées.

