Approche de la confrontation aux élections américaines: Face à face télévisée entre Trump et Harris

Préparatifs culminant pour un événement déterminant dans la course à l'élection américaine : dans moins de deux mois, les candidats Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent pour leur premier et probable unique débat télévisé un mardi soir (heure locale). La débat, qui dure 90 minutes, sera...