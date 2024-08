Basculement vers les énergies renouvelables en Chine - Approbation de plusieurs centrales nucléaires simultanées dans les régions de Pékin

En un seul mouvement rapide, Pékin donne son feu vert pour la construction de onze nouvelles centrales nucléaires. Les coûts sont estimés à environ 220 milliards de yuans, soit environ 28 milliards d'euros. La durée de construction est fixée à un étonnant cinq ans, bien moins que dans les nations occidentales industrialisées. Les coûts et les délais par unité sont remarquablement inférieurs à ceux de leurs homologues occidentaux. Dans l'ensemble, les projets d'infrastructure chinois parviennent à respecter leurs budgets et leurs délais alloués. La construction de onze réacteurs simultanément semble inimaginable, mais l'approbation de dix centrales chacune lors des deux dernières années suggère une tendance.

En tête de la production d'énergie nucléaire

Bloomberg prévoit que d'ici 2030, la Chine dépassera la France et les États-Unis pour devenir le plus grand producteur d'énergie nucléaire au monde. Actuellement, elle exploite 56 réacteurs, contribuant à environ 5 % de sa production d'énergie. Cependant, cette part est prévue pour augmenter considérablement, avec dix réacteurs approuvés et construits chaque année.

Ces installations sont de grande envergure. Le développement de petits réacteurs modulaires a ralenti récemment, mais un réacteur de quatrième génération à haute température et à refroidissement gazeux, récemment mis en service, est capable de produire à la fois de la chaleur et de l'énergie. Cette conception novatrice offre une sécurité accrue par rapport aux modèles actuels. Parmi les onze réacteurs approuvés, six sont du type Hualong One, un réacteur presque entièrement construit avec des connaissances et des composants domestiques.

Mise en avant de l'énergie éolienne et solaire

Malgré la forte croissance de l'énergie nucléaire, la Chine maintient son engagement envers les sources renouvelables. L'allocation prévue de l'énergie nucléaire a diminué ces derniers temps, tandis que celle de l'énergie éolienne et solaire a augmenté en conséquence. Cette évolution est attribuée à la domination de la Chine dans la technologie photovoltaïque, la baisse considérable du prix des panneaux solaires et la perspective d'une installation locale. La production d'énergie intermittente, le principal défi de l'énergie renouvelable, sera abordée grâce à des batteries avancées à durée de vie étendue et des systèmes de stockage par pompage.

Sources : Global Times, Bloomberg, ABC

La décision stratégique de la Chine de construire onze nouvelles centrales nucléaires est une étape importante vers la becoming the world's main producer of nuclear energy, as predicted by Bloomberg by 2030. With its current contribution of only 5% to its energy sourcing, this move is expected to significantly increase China's nuclear energy production.

The approved construction of these nuclear power plants, along with the ten approved each year in the previous two years, positions China as a leader in the global nuclear energy sector.

Lire aussi: