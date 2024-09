- Approbation accordée pour une aide financière en faveur de Meyer Werft en difficulté

Le gigantesque plan de sauvetage financé par l'UE de Meyer Werft, en difficulté financière, a été donné verte. À la fois le Comité du budget du Bundestag allemand et le Comité du budget du Landtag de Basse-Saxe ont donné leur feu vert à l'aide.

Les décisions prévoient l'achat par le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe d'une participation de 80 % dans le chantier naval actuellement en perte pour 400 millions d'euros. En outre, le gouvernement fédéral et l'État fourniront chacun des garanties d'environ un milliard d'euros pour sécuriser les prêts bancaires. L'implication de l'État est prévue pour être limitée dans le temps, mais il n'y a pas de date d'expiration fixée.

Le député du budget du SPD, Dennis Rohde, a déclaré que Meyer Werft était un moteur majeur de l'économie maritime, employant environ 3 500 personnes directement et plus de 10 000 dans l'industrie d'approvisionnement. Le gouvernement fédéral et l'État partagent désormais la responsabilité de sortir l'entreprise de sa situation financière difficile.

Meyer Werft de Papenburg peut se targuer d'une histoire de plus de 200 ans et est renommé pour ses navires de croisière aujourd'hui. Cependant, il est actuellement confronté à une crise qui menace sa survie : d'ici 2027, il doit générer presque 2,8 milliards d'euros pour financer la construction de nouveaux navires. L'État intervient maintenant pour aider l'entreprise.

Selon les sources de dpa des cercles parlementaires, le gouvernement fédéral a également un intérêt stratégique : en cas de tensions géopolitiques, les installations du chantier naval pourraient être utilisées par la marine et jouer un rôle significatif dans la construction navale militaire. Cependant, économiquement, le gouvernement fédéral anticipe que le chantier naval continuera à enregistrer des pertes en 2025 et 2026 même si le plan de restructuration est mis en œuvre.

La crise chez Meyer Werft n'est pas due à un manque de commandes : en août, l'entreprise a même remporté la plus grosse commande de son histoire avec quatre navires de croisière pour Disney Cruise Line. Cependant, certains contrats de navires de croisière ont été signés avant la pandémie de coronavirus et ne tiennent pas compte des ajustements de prix pour les coûts énergétiques et des matières premières augmentées. De plus, dans la construction navale, 80 % du coût de construction n'est payé qu'à la livraison du navire, obligeant le chantier naval à obtenir un financement intérimaire par des prêts.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a considéré Meyer Werft comme une "perle industrielle"

Le chancelier fédéral Olaf Scholz avait déjà promis son soutien à l'entreprise à la fin août, en faisant référence au chantier naval de Papenburg. Une économie maritime puissante est essentielle pour maintenir la position de l'Allemagne en tant que troisième puissance économique mondiale, et Meyer Werft est une "perle industrielle", comme l'a dit le politique du SPD.

En principe, l'aide de l'État doit être signalée à la Commission européenne pour qu'un pays puisse fournir une aide financière à ses entreprises. Il n'y a pas de délai imparti

