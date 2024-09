- Apprécie ses aspects positifs

Jennifer Lopez (55 ans) et Ben Affleck (52 ans) n'ont pas trouvé l'harmonie conjugale, mais ils gèrent reportedly leur divorce à venir de manière amicable. Des sources proches du magazine "People" affirment que les deux célébrités conservent une attitude positive après la demande de divorce de Lopez.

Affleck semble satisfait de sa situation actuelle, résidant près de ses enfants et appréciant un quartier qu'il aime. Un initié suggère qu'il "met les bouchées doubles" et est "très concentré sur le positif", se portant bien et emménageant progressivement dans son nouveau logement.

Lopez, de son côté, semble également trouver du réconfort dans le positif. Une deuxième source confirme son contentement dans la vie, malgré un léger pincement au cœur concernant la rupture. La quinquagénaire "s'est donnée à fond", mais "Ben n'était pas intéressé", ajoute la source. Lopez cherche du réconfort auprès de sa famille, de ses amis et de ses enfants, trouvant toujours un rayon d'espoir dans les situations difficiles. Bien que le divorce soit difficile, elle est déterminée à continuer.

Des débuts difficiles dans leur retraite de lune de miel ?

Lopez et Affleck ont rallumé la flamme de leur romance au début des années 2000, mais ont finalement mis fin à leurs fiançailles. Plus tard, ils ont de nouveau échangé leurs vœux lors de l'été 2022. Affleck était Previously married to actress Jennifer Garner (52 ans) entre 2005 et 2018, et ils ont des enfants Violet (18 ans), Fin (15 ans) et Samuel (12 ans). Lopez était mariée au chanteur Marc Anthony (55 ans) en 2004 et a accueilli des jumeaux Max et Emme (16 ans).

Les récents rapports des médias américains indiquent que Lopez a déposé une demande de divorce en août, indiquant la date de séparation au 26 avril 2024. Des mois de rumeurs sur des problèmes de relation avaient circulé. Une source de Page Six a suggéré qu'Affleck était allegedly mécontent de l'attention persistante des paparazzis pendant leur lune de miel en Italie à Lake Como. Lorsqu'ils n'étaient pas pris en photo, ils "se parlaient à peine", a affirmé la source, laissant entendre que c'était censé être le moment le plus heureux de leur vie.

