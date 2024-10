Apport énergétique domestique par véhicules électriques:

Utiliser une voiture électrique comme source d'énergie pour votre maison, comme alimenter vos lumières ou votre ordinateur : cela pourrait potentiellement se faire grâce à la "charge bidirectionnelle". La voiture agit comme une banque d'énergie temporaire. Cependant, cette technologie a ses limites.

Eon, une société d'énergie basée à Essen, en Allemagne, résume que les voitures électriques avec une technologie de batterie spécifique pourraient théoriquement stocker assez d'énergie pour soutenir 1,75 million de ménages pendant 12 heures. Eon souligne les environ 166 000 véhicules électriques en Allemagne qui prennent en charge la charge bidirectionnelle.

La charge bidirectionnelle permet à l'énergie générée par les panneaux solaires d'un particulier, par exemple, d'être stockée dans la batterie de la voiture. Plus tard, l'énergie circule de la voiture garée vers le foyer pour répondre à ses besoins en énergie. La batterie sert non seulement à la conduite, mais aussi de stockage d'énergie temporaire, réduisant la dépendance au réseau électrique principal.

La charge bidirectionnelle est une technologie relativement peu courante pour le moment. Le Federal Motor Transport Authority rapporte qu'il y a environ 60,7 millions de véhicules immatriculés en Allemagne. Les 166 000 véhicules électriques capables de charge bidirectionnelle, principalement de fabricants asiatiques, représentent environ 0,3 % de la flotte de véhicules allemands au total.

Le responsable d'Eon, Filip Thon, déclare : "L'utilisation extensive et complète de la technologie est actuellement en cours de test." Il plaide pour l'utilisation de la batterie de la voiture électrique non seulement pour la conduite, mais comme une partie intégrante de notre système d'énergie. L'analyse d'Eon est une expérience qui montre le potentiel immense de cette nouvelle technologie.

L'implémentation de la charge bidirectionnelle dans plus de véhicules pourrait contribuer de manière significative à réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, potentiellement en soutenant une plus grande partie des besoins en énergie des ménages. Pour le moment, les véhicules électriques avec des capacités de charge bidirectionnelle ne représentent qu'une petite partie de la flotte de véhicules allemands au total, soulignant la nécessité d'une adoption plus large de cette technologie dans l'économie.

