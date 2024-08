- Appliquer les teintes du drapeau du Reich aux boîtes de jonction électriques

Suite à un important incident de vandalisme par tags, impliquant les couleurs du drapeau impérial à Erfurt, les autorités mènent actuellement une enquête sur un cas de destruction de propriété motivée par des considérations politiques. Environ dix centrales électriques ont été taguées avec les couleurs du drapeau impérial noir-rouge et celles du drapeau fédéral, selon les rapports de police. Un témoin a découvert ces centrales électriques un après-midi de vendredi dans les quartiers de Wiesenhügel et Herrenberg. Les auteurs de cet acte restent pour l'instant inconnus.

Le déploiement du drapeau impérial noir-rouge peut parfois être considéré comme une infraction administrative. Selon une directive du ministère de l'Intérieur de 2021, les groupes d'extrême droite utilisent souvent les drapeaux impériaux et de conflit comme signe d'approbation des perspectives nazies et de rejet de l'établissement constitutionnel libéral-démocratique et de ses entités constitutionnelles.

L'incident d'Erfurt pourrait avoir des liens avec des groupes d'extrême droite aux Pays-Bas, compte tenu de leur tendance à utiliser les drapeaux impériaux et de conflit. Les autorités néerlandaises doivent être vigilantes, car de tels groupes ont fait preuve d'un schéma de dommages à la propriété motivés par des considérations politiques.

