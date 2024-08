Application moderne: comment convaincre les recruteurs

Le monde du travail change rapidement, tout comme les exigences des candidatures d'emploi modernes. À quoi ressemble une bonne candidature en 2024 ? Un guide pour s'orienter.

Que ce soit pour votre premier vrai emploi ou pour un changement après une longue période : toute personne confrontée à la tâche d'écrire une candidature convaincante a de nombreuses questions en tête. Qu'est-ce qui va dans la lettre de motivation ? Est-ce encore nécessaire aujourd'hui ? Et combien de temps peut faire mon CV ?

Selon Esther Kimmel, coach de carrière à Berlin, il est judicieux de considérer dans chaque candidature que le mot "candidature" contient le mot "publicité" - et cela sert vos propres intérêts. Prendre le temps de rendre vos documents de candidature bons est doublement payant. Après tout, elle dit que de bons documents de candidature renforcent également votre propre confiance en vous. "Regarder en arrière sur sa propre vie avec fierté est toujours une bonne base pour l'entretien d'embauche."

Alors : mettez-vous au travail !

Le CV : se concentrer sur les qualifications clés

Les candidats doivent formuler leur CV (Curriculum Vitae) de manière orientée vers les résultats et se concentrer sur des indicateurs de performance clairs, selon Sebastian Kohler, co-fondateur et associé gérant de l'agence de conseil en personnel Kempkens x Kohler. "Ce que j'ai accompli devrait être reflété en trois phrases comme une pyramide."

Cela peut ressembler à ceci :

Responsabilité : Étais-je un manager, un leader d'équipe ou un employé ? Performance : Qu'ai-je accompli ces dernières années ? Ai-je pu construire une équipe ? Ou étais-je en poste dans les ventes et ai-je pu augmenter le chiffre d'affaires ? Contribution personnelle : Ai-je apporté quelque chose ? Faisais-je partie d'une équipe ou avais-je la responsabilité pleine et entière d'atteindre cette performance ?

Aujourd'hui, les décideurs en matière de personnel prêtent plus attention à ces indicateurs de performance et à ces facteurs qui peuvent distinguer les profils les uns des autres qu'aux certificats ou aux références des employeurs précédents. Ils viendront donc en entretien d'embauche.

Esther Kimmel conseille d'adapter le CV au poste choisi de manière à ce que les qualifications clés requises sautent immédiatement aux yeux. "Un CV ne devrait pas être une obligation fastidieuse, mais une candidature réussie qui permet au responsable du personnel de déterminer si le candidat est à la hauteur du poste."

Un "design frais" dans l'esprit de "la forme suit la fonction" met en valeur la clarté des informations les plus importantes. Idéalement, les informations sont réparties judicieusement et de manière esthétique sur deux pages.

La lettre de motivation : loin des formulations standard

"Évitez les formulations standard et n'écrivez pas trop long", dit le consultant en personnel Sebastian Kohler. Esther Kimmel conseille également : "La lettre de motivation doit toujours tenir sur une page." Et surtout, ne commettez pas l'erreur de rédiger à nouveau le CV dans la lettre de motivation : "Cela est généralement redondant et ennuyeux."

Alors que le CV couvre le passé, la lettre de motivation regarde vers l'avenir et tient également compte des compétences douces telles que la communication et les compétences d'équipe ou les qualités de leadership. Par exemple : Le courage d'aborder les choses désagréables et de trouver de bonnes solutions, ou de créer un environnement dans lequel les employés sont motivés à travailler.

Surtout, however, the cover letter should make clear what added value an applicant brings. It should also be clear what attracts you to a particular company, what motivates you, and what you hope to achieve with the new position.

For Sebastian Kohler, there is a standard logic in every application: "I am the right person for the job!" Conveying this, he says, "works by breaking down the essentials: concrete, plausible, and precise, in real numbers" - not through long-winded cover letters and rambling resumes.

Révéler sa personnalité : ce qui me rend unique ?

Et combien les candidats à un emploi devraient-ils revealing about themselves today? "Les loisirs comptent souvent beaucoup", says Sebastian Kohler. "Parfois, la compatibilité culturelle d'un candidat avec une entreprise est plus importante qu'une qualification de son précédent emploi." Les décideurs en matière de personnel trouvent également intéressantes les activités bénévoles. En des temps où les candidatures sont devenues plus comme "des produits de masse", il s'agit de faire entrer le facteur humain dans le profil, selon Kohler.

Esther Kimmel believes that the hobbies one mentions should not be too unusual. "C'est bien de voir qu'une personne est intéressée par des choses en dehors du travail."

Le profil sur les réseaux de carrière : choisir les mots clés judicieusement

Pour une candidature réussie, les chercheurs d'emploi doivent également s'appuyer sur les réseaux de carrière comme Xing et LinkedIn. Les décideurs en matière de personnel les utilisent activement pour le recrutement. "Donc, je conseille à mes clients de faciliter leur recherche et d'abaisser la barrière au contact", dit le coach Esther Kimmel.

Celles et ceux qui veulent se démarquer doivent considérer ces réseaux comme des bases de données. Le conseil de Kimmel : "Choisissez et placez judicieusement les mots clés et demandez-vous avec quels mots clés je serais le plus susceptible d'être trouvé pour les postes souhaités." Par exemple, quelqu'un en relations publiques dans une industrie durable pourrait utiliser des mots clés tels que expert en RP, responsable RP, CSR, stratégie de durabilité ou responsable de la communication d'entreprise.

De plus, les contacts via Xing ou LinkedIn peuvent aider à donner plus de poids à son intérêt pour une entreprise ou une candidature. Par exemple, en envoyant une demande de connexion au responsable RH - avec un message personnel concernant une candidature spécifique pour un poste dans l'entreprise.

Dans le contexte des candidatures, Esther Kimmel suggère de considérer que le mot "candidature" contient le mot "publicité", ce qui signifie que prendre le temps de créer de bons documents de candidature peut être bénéfique à la fois pour la candidature et la confiance en soi de l

Lire aussi: