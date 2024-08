- Application conçue pour lutter contre la consommation excessive de supports

Dans l'examen des problèmes liés aux médias numériques chez les jeunes, les professionnels de la santé et les psychologues expérimentent un programme de thérapie novateur basé sur une application dans divers établissements en Hesse. Les quatre cliniques externes d'enfants et d'adolescents Vitos situées à Eltville, Wiesbaden, Idstein et Kelkheim participent à une étude nationale dirigée par le Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf. Cette stratégie thérapeutique, nommée "Res@t", comprend un programme de formation numérique de dix semaines. Cette application fonctionne sur les smartphones ou les tablettes et est destinée aux individus âgés de 10 à 19 ans et à leurs parents.

Fabian Fuchs, le psychologue en chef de la clinique externe d'enfants et d'adolescents Vitos à Idstein, met en évidence la présence constante des médias numériques dans la vie des jeunes et les difficultés qui surgissent lorsqu'ils ont du mal à se déconnecter de leurs appareils, surtout lorsqu'ils ont des devoirs à terminer. Éviter les activités quotidiennes ou les reporter est chose courante.

Les fréquentes disputes concernant le temps passé devant les écrans peuvent servir d'indicateur, suggère Daniel Sammet, médecin responsable de la clinique externe d'enfants et d'adolescents Vitos à Wiesbaden. L'addiction aux médias se caractérise par une consommation excessive ou non contrôlée dans trois domaines : les jeux, les réseaux sociaux et les flux en continu. Si l'on ne peut pas réduire son utilisation, cela pourrait indiquer un problème. D'autres indicateurs incluent les disputes familiales concernant le temps passé devant les écrans ou l'abandon des loisirs en raison d'une utilisation numérique prolongée.

Le principal objectif de l'application Res@t est de compléter la thérapie en réduisant les effets négatifs d'une consommation disproportionnée ou non régulée des médias. Elle vise également à renforcer les compétences de gestion du stress des patients et à améliorer leurs relations sociales. Elle encourage également l'adoption de habitudes saines, notamment le respect des horaires de sommeil chez les enfants et les adolescents. Fuchs souligne également l'importance des zones sans écran pour toute la famille, où ils s'abstiennent d'utiliser les smartphones.

Selon Fuchs, l'originalité de Res@t réside dans son inclusion des parents et l'utilisation même du medium qui suscite des préoccupations. Le bien-être psychologique des jeunes ne consiste pas à éliminer complètement l'utilisation des médias numériques, mais plutôt à promouvoir son utilisation contrôlée. Le contenu de l'application est basé sur des techniques thérapeutiques éprouvées pour traiter les problèmes liés aux médias numériques.

Depuis mars, les établissements Vitos participent à l'étude, avec un nombre significatif de participants. Le projet de recherche est prévu pour se terminer en août 2025, à

