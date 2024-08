- Apple: plus de liberté pour les développeurs d'applications pour créer des liens vers des offres

Apple offre désormais plus de flexibilité aux développeurs d'applications en Europe pour orienter les utilisateurs vers des offres moins chères via des liens, suite à l'intervention de la Commission européenne. Simultanément, il y a une nouvelle structure de frais pour cela.

La Commission européenne a critiqué Apple en juin pour avoir sévèrement limité la communication des développeurs avec les utilisateurs concernant les liens externes, comme interdire la publication d'informations sur les prix dans les applications. La commission a initialement considéré cela comme une violation de l'Acte sur les marchés numériques (AMN), qui vise à limiter le pouvoir de marché des grands opérateurs de plateformes.

Apple est en désaccord depuis longtemps avec certains fournisseurs d'applications comme Spotify en ce qui concerne les liens vers des offres externes. Le contexte est que Apple facture 15 ou 30 % pour les achats effectués dans les applications, et certains développeurs souhaitent orienter les utilisateurs vers des offres en dehors de la plateforme.

La plupart des restrictions seront levées

Avec la sortie des prochains systèmes d'exploitation pour les appareils Apple cet automne, la plupart des restrictions seront levées. Les développeurs d'applications pourront désormais promouvoir des offres directement dans les applications et orienter les utilisateurs avec des liens web vers des sites web et d'autres plateformes d'applications.

Cependant, il y a une restriction selon laquelle les liens ne peuvent pas être utilisés pour créer des profils d'utilisateurs ou de la publicité. Apple continuera également à informer les utilisateurs lorsqu'ils quittent la zone de l'App Store.

Nouvelle structure de frais

Pour les entreprises qui effectuent des transactions via de tels liens vers des offres externes, Apple met en place une nouvelle structure de frais. Cela comprend une taxe de 5 % sur les paiements de nouveaux utilisateurs pendant les 12 premiers mois. Apple considère cela comme une sorte de commission pour avoir mis en relation un utilisateur et un développeur via l'App Store, donc cela ne s'applique que lorsque

