Apple offre aux utilisateurs d'iPhone de l'UE une autonomie accrue

Dans un avenir proche, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de l'UE auront une plus grande liberté pour choisir les applications sur leurs appareils. Apple a déclaré que les mises à jour logicielles à venir permettraient aux utilisateurs de l'UE de supprimer les applications préinstallées, telles que Safari, l'App Store, l'application photo, la caméra et les applications de messagerie, de leurs appareils. Cette mesure s'aligne sur les exigences du Règlement sur les marchés numériques, car les utilisateurs pourront remplacer ces applications par des alternatives tierces.

Les exceptions à cette règle sont les applications Réglages et Appels d'Apple, qui ne peuvent pas être supprimées. Une nouvelle section dans l'application Réglages permettra aux utilisateurs de choisir des fournisseurs alternatifs pour des fonctions spécifiques, au lieu d'utiliser les applications par défaut d'Apple. Par exemple, les utilisateurs pourront utiliser une autre application pour passer des appels plutôt que celle d'Apple par défaut. Cette règle s'appliquera également aux gestionnaires de mots de passe et aux claviers. À partir du printemps 2025, les utilisateurs auront également la liberté de choisir des applications de navigation et de traduction alternatives, a annoncé Apple. Jusqu'à la fin de cette année, les utilisateurs de Safari devront toujours faire un choix frais pour leur outil de navigation web préféré sur chaque appareil.

Amendes monétaires imminentes

Bien que Apple ait déjà permis aux fournisseurs tiers de remplacer ses services Safari et Apple Pay par des alternatives, la mise à jour logicielle mettra davantage en avant ces options. En parlant de la question, Apple a déclaré : "Ces mises à jour font partie de notre dialogue continu et permanent avec la Commission européenne pour répondre aux exigences du Règlement sur les marchés numériques dans ces domaines."

La Commission européenne avait précédemment accusé Apple de violer le Règlement sur les marchés numériques avec ses réglementations de l'App Store, qui limitaient les développeurs d'applications à orienter librement les consommateurs vers des plates-formes alternatives pour les offres et le contenu. Cela a conduit à une enquête contre Apple par les autorités de réglementation de l'UE.

Le Règlement sur les marchés numériques, en vigueur depuis le début de l'année, comprend une liste exhaustive de réglementations destinées à promouvoir la concurrence dans les publicités numériques, la recherche en ligne et les écosystèmes d'applications. Si les autorités de réglementation de l'UE avaient trouvé Apple coupable de violer la loi, la société aurait risqué une amende potentielle de jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial.

D'autres applications préinstallées, comme la musique et les cartes, seront également soumises à la demande de suppression de l'utilisateur, conformément aux nouvelles règles. Les utilisateurs doivent noter que bien qu'ils puissent passer à des applications de navigation alternatives, l'application Cartes d'Apple ne peut pas être entièrement supprimée de leurs appareils.

