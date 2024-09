Apple annule effectivement la rivalité dans le domaine des écouteurs.

Avec les nouveaux AirPods 4, Apple a présenté des écouteurs qui répondent à divers besoins. Ces écouteurs Bluetooth se sont bien comportés lors des tests pratiques, se démarquant notamment par une excellente qualité audio. La version ANC offre un annulation du bruit impressionnante et un mode transparence exceptionnel.

Après une pause de trois ans, Apple a sorti une variante redessinée de quatrième génération en deux options : ANC d'environ 200 euros et une option non ANC d'environ 150 euros. Cela signifie que les utilisateurs d'iPhone ont peu d'incitations à se tourner vers des produits concurrents pour des écouteurs Bluetooth.

Confort d'utilisation et Boîtier de recharge compact

Apple a subtilement modifié les contours des AirPods désormais plus minces, les rendant plus confortables à porter. La différence peut passer inaperçue, car les versions précédentes étaient à peine perceptibles, mais ils semblent maintenant mieux tenir en place, même pendant des mouvements vigoureux.

La taille du boîtier de recharge a également été réduite, permettant de le ranger facilement dans la poche à pièces d'un jean. Un changement subtil mais significatif est l'LED cachée, qui n'est visible que lorsqu'elle est allumée, et remplace le bouton Bluetooth à l'arrière du boîtier. Pour appairer un appareil non reconnu, il suffit de double-cliquer sur l'LED lorsque le couvercle est ouvert.

Comme les Pro, le boîtier des AirPods 4 dispose désormais d'un port USB-C. La variante ANC peut être chargée par induction, par exemple en utilisant un dock Apple Watch. De plus, seul le boîtier ANC émettra un son lorsqu'il sera trouvé via "Find My". Le boîtier et les écouteurs sont tous deux résistants à la poussière et à l'eau (IP54). La précédente (IPX4) nécessitait plus de prudence.

Son exceptionnel

Les AirPods ont considérablement amélioré la qualité sonore avec la quatrième génération. Pour des écouteurs ouverts sans embouts en silicone scellés, ils délivrent des basses puissantes qui ne sont pas exagérées. Les médiums sont bien définis et étendus. Des aigus clairs complètent l'ensemble d'une image sonore remarquablement réussie et agréablement ouverte. Les AirPods 4 sont désormais le fer de lance de la classe des écouteurs ouverts.

La scène est déjà spacieuse en mode par défaut, mais vous pouvez maintenant également activer l'audio spatial, comme sur les AirPods Pro. Cela renforce le contenu stéréo avec une spatialité ajoutée, mais les nouveaux écouteurs sont particulièrement agréables à écouter lorsque vous écoutez des films ou de la musique en Dolby Atmos (audio 3D). Lors de la visualisation de vidéos, il est recommandé d'activer le suivi de la tête, qui maintient le son fixe même lorsque vous tournez la tête.

La nouvelle puce H2 d'Apple permet également de répondre aux appels en hochant ou en secouant la tête en réponse à une invitation de Siri. Cela fonctionne également pour les messages entrants.

Annulation de bruit étonnamment efficace

La version ANC des AirPods 4 offre une annulation de bruit étonnamment efficace. Bien qu'elle ne rivalise pas avec celle des écouteurs Pro d'Apple, elle réduit efficacement le bruit continu des basses fréquences dans les trains, les avions ou les rues animées. L'effet n'affecte pas le son. Actuellement, aucun autre écouteur ouvert de cette classe ne peut rivaliser avec cela. Le bourdonnement ANC typique est également minimal.

Presque aucun bruit n'est audible en mode transparence excellent. Il sonne si naturellement que vous avez l'impression de ne pas porter d'écouteurs du tout. Dans cette catégorie, les AirPods 4 (ANC) sont inégalés.

Vous passez d'un mode à l'autre en appuyant plus longuement sur la tige des AirPods à gauche ou à droite. Vous pouvez également opter pour un mode adaptatif, où les écouteurs ajustent automatiquement l'ANC et le mode transparence en fonction du bruit environnemental. Cela a bien fonctionné lors des tests, mais dans la vie quotidienne, ce mode est moins pratique avec des écouteurs ouverts. Plus pratique est la fonction de reconnaissance de conversation, qui réduit régulièrement le volume de lecture lors d'une conversation.

Manque de commande de volume, autonomie acceptable

La commande avec un, deux ou trois appuis est généralement simple, mais elle présente un inconvénient : vous ne pouvez pas ajuster le volume en faisant glisser les tiges des écouteurs comme avec les AirPods Pro. Vous devez toujours récupérer votre iPhone ou demander l'aide de Siri.

Un autre petit inconvénient est l'autonomie de la batterie. Un maximum de quatre heures avec ANC et cinq heures sans sont acceptables, mais d'autres écouteurs Bluetooth offrent une autonomie beaucoup plus longue. Avec les réserves de batterie du boîtier de recharge, vous pouvez atteindre jusqu'à 20 ou 30 heures au total. Les AirPods vides peuvent tenir presque une heure après seulement cinq minutes dans le boîtier.

D'autres écouteurs Bluetooth sur le marché peuvent offrir une autonomie plus longue, mais pour ceux qui valorisent d'autres fonctionnalités plutôt que la durée de la batterie, les AirPods 4 sont toujours un choix convaincant. De plus, les utilisateurs qui préfèrent personnaliser leur expérience d'écoute peuvent explorer diverses options en dehors de la commande de volume, car les AirPods 4 offrent une gamme de fonctionnalités de personnalisation.

