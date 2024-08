- Applaudissements pour le cinéma allemand à Locarno

Le 77e Festival international du film de Locarno démarre fort avec une forte présence allemande. Parmi les 17 films en compétition pour la récompense suprême, la Léopard d'or, cinq ont une implication allemande significative. Deux d'entre eux, "The Death Will Come" et "Bogancloch", ont déjà été présentés et ont été très applaudis.

Le réalisateur allemand Christoph Hochhäusler ("Until the End of the Night") a particulièrement impressionné avec son film "The Death Will Come". Cette coproduction germano-luxembourgeoise-belge raconte une guerre de gangs qui se transforme en une exploration critique de l'état de la société bourgeoise contemporaine. Lors du festival de Locarno, Christoph Hochhäusler a déclaré que son film reflète "la nécessité de changements sociaux impulsés par les femmes" et est "une méditation sur la peur diffuse de l'avenir ressentie par de nombreux individus".

Des concurrents de choix : un documentaire sur un marginal et une adaptation de roman

Outre le thriller atmosphérique de Christoph Hochhäusler, le documentaire "Bogancloch" du réalisateur britannique Ben Rivers, produit par des équipes du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Islande, a suscité l'intérêt. "Bogancloch" est le nom de l'ermitage isolé de Jake Williams, un marginal vivant en profondeur dans une forêt irlandaise. Ben Rivers observe la vie de Williams avec une calme méditation, utilisant des images artistiquement composées. Tout comme "The Death Will Come", "Bogancloch" pourrait également être considéré pour une récompense en raison de son originalité stylistique.

Le film "Salve Maria" de la réalisatrice espagnole Mar Coll, adaptation d'un roman, a également des chances de remporter un prix. Elle opte pour une approche narrative originale, donnant à son histoire sensible d'une jeune mère souffrant de dépression post-partum un sentiment d'urgence qui transcende les barrières de classe et de genre.

La tension est déjà palpable à Locarno cette année, à peine quelques jours après le début de la compétition, quant à savoir qui remportera la Léopard d'or et les autres prix, qui seront remis lors d'une soirée sous les étoiles le 17 août.

Lire aussi: