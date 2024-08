- Appétit persistant et réflexions lourdes de sens

Mentalement, les histoires se sont adaptées à la situation intense dans "Je suis une star - Clash des légendes de la jungle" (l'épisode actuel est d'abord diffusable sur RTL+, puis passe en ligne sur RTL). Cependant, le neuvième jour approche et la décrépitude physique se profile. Kader Loth (51) exprime, "Je me sens comme le Titanic. Il ne reste plus qu'à attendre que je coule." Heureusement pour Winfried Glatzeder (79), son départ est moins sombre qu'il ne l'avait anticipé. Son départ est chargé d'émotion, déclarant, "Je me sens comme si j'étais à un enterrement," et il est réconforté par une accolade collective de tous les présents.

Interactions émotionnelles autour du feu

L'atmosphère morose persiste alors que Kader Loth et Danni Büchner (46) discutent de la perte de membres de leur famille. Loth partage le récent décès de sa belle-mère, tandis que Büchner se remémore son mari décédé Jens, qui est parti en 2018 : Elle s'est finalement sentie libre après deux ans de deuil. Son conseil à son amie est poignant, "Il faut se donner du temps et à son chagrin. [...] J'ai tant pleuré."

Büchner se livre davantage, admettant ses luttes avec la dépression et l'automutilation après avoir subi des années d'abus domestiques. La menace de perdre ses enfants l'a poussée à surmonter ses difficultés.

Pendant ce temps, les habitants de la jungle luttent contre la fatigue et la faim. Pour rester éveillés, ils ont recours à divers mécanismes de coping. Kader Loth parle sans cesse pour rester alerte, tandis que Georgina Fleur (34) dort passivement. L'exaspération des autres face au mépris de Fleur pour leur règle est palpable : "Elle nous agace tous, elle ne respecte jamais la règle de ne pas dormir le jour," dit Büchner.

Faim et tempérament

La combinaison du stress de la faim et de la fatigue a poussé Sarah Knappik (37) et Giulia Siegel (49) à régler leurs différends de longue date. Knappik tente d'expliquer pourquoi Siegel l'a blessée, mais Siegel montre peu d'empathie : "D'accord, dis-moi quand tu as fini." Leurs échanges houleux aboutissent à une tension toujours non résolue.

Incontentement sans dîner

La faim devient un problème majeur pour le groupe, et le dîner n'offre aucun réconfort. Mola Adebisi (51) rêve de sushi, tandis que Büchner imagine un doner. Mais Gigi Birofio (25) s'effondre, désespéré, "Je suis à bout, j'ai atteint mes limites," et hallucine sur de la pizza et des pâtes comme s'ils étaient des trésors cachés dans la jungle.

Le quail cuit de Siegel avec du citron amer et du chou sableux n'ajoute qu'à la déplaisir du groupe. Despite their hunger, they share the meal through grimaced expressions and suppressed nausea.

Turbulence dans la hiérarchie

Lorsque Gigi est nommé chef d'équipe, il se récrie contre sa nouvelle position : "Je ne veux pas avoir de responsabilité !" Sa manière de diriger est inhabituelle, commandant, "Ne m'énervez pas et montrez de l'initiative !"

Eventuellement, il se fait à son rôle de leader, et avec un nouveau sens du but, déclare, "Je vais être père ! Le sens de la vie : avoir des enfants !" Cependant, l'attitude de Kader est sombre, "Une chose est certaine, tout le monde ici sera mort dans cent ans. Même les cameramen. Tous. Et quand nous mourrons, il sera comme si nous n'avions jamais existé."

Sarah Knappik et Elena Miras : Pas de gain

Un trial de la jungle aurait pu les sauver, mais Sarah Knappik et Elena Miras (32) ont échoué. Elles ont combattu en équipe sur une bascule, suspendue au-dessus d'un puis rempli de déchets de poissons et de boue. Elles ont lutté pour épeler des mots comme "Afrique" à l'envers ainsi que pour nommer quatre pays africains tout en étant dangereusement suspendues au-dessus du puis.

Malgré leurs efforts valeureux, elles n'ont pas réussi à obtenir d'étoiles, laissant leur équipe sans ressources supplémentaires. Le Titanic continue de couler sans fin à l'horizon.

