- Appel urgent à des personnes compatissantes pour aider les jeunes demandeurs d'asile

Aide recherchée pour s'occuper des adolescents entrant en Allemagne, spécifiquement à Berlin. Le "Groupe de Tutelle de Protection" et le Bureau des Services Jeunesse appellent les personnes intéressées à participer à une séance d'information le 3 septembre au Centre d'État de Berlin pour l'Éducation Politique.

During this gathering, des informations détaillées seront partagées, notamment les responsabilités de la tutelle individuelle, la méthode de référence pour les mineurs non accompagnés et les ressources d'aide disponibles. Le "Groupe de Tutelle de Protection" est un réseau composé de trois entités, responsables de la formation, du conseil et de la médiation des bénévoles. Le financement de cette organisation provient du Bureau des Services Jeunesse.

Le tuteur accompagne le pupille dans les procédures d'asile

Selon le site Web du réseau, le rôle d'un tuteur bénévole est d'offrir un coup de main et un avenir prometteur à un jeune mineur non accompagné qui commence une nouvelle vie à Berlin. Idéalement, une forte relation se développe qui persiste après la fin de la période de tutelle légale.

Un tuteur est chargé de plusieurs responsabilités. Par exemple, il accompagne le pupille dans les procédures d'asile, l'escorte aux rendez-vous médicaux ou participe à des discussions avec les enseignants.

Après avoir terminé la séance d'information le 3 septembre, les personnes intéressées peuvent contribuer au bien-être des adolescents entrant en Allemagne, spécifiquement à Berlin, en rejoignant le "Groupe de Tutelle de Protection". Ce groupe, financé par le Bureau des Services Jeunesse, offre un soutien aux mineurs non accompagnés en Allemagne, avec des rôles incluant l'assistance aux pupilles pendant les procédures d'asile et l'offre de soutien émotionnel.

Une fois établis en Allemagne, ces tuteurs peuvent aider leurs pupilles à naviguer dans divers aspects de la vie, tels que les rendez-vous médicaux ou les interactions avec les enseignants, en favorisant une relation forte et durable pendant la période de tutelle légale.

