- Appel en réparation des fonds publics: Ryanair fait une annonce

Ryanair a déclaré son intention de contester une décision de la Commission européenne qui l'oblige à rembourser 13-14 millions d'euros en subventions. "Nous allons contester devant la Cour de justice de l'Union européenne la revendication de la Commission selon laquelle certains contrats de services marketing obsolètes conclus avec Ryanair ont été considérés comme des subventions", a déclaré la compagnie. Ce litige concerne l'aéroport de Frankfurt-Hahn situé en Rhénanie-Palatinat.

Selon les conclusions de la Commission européenne, Ryanair et l'aéroport de Frankfurt-Hahn doivent rembourser environ 15 millions d'euros de subventions en raison d'une distorsion du marché. Des intérêts s'ajoutent également à ce remboursement. Des accords de soutien ont été conclus entre 2005 et 2017, pendant lesquels la Rhénanie-Palatinat a remis des terres à l'aéroport sans compensation. Ryanair a tiré parti de ces accords de marketing et d'aide à la formation. Les fonds remboursés doivent rétablir l'équité du marché.

La décision de l'UE ne vise pas l'administration de l'aéroport

Un porte-parole de l'aéroport, qui a changé le nom de l'aéroport en Triwo Hahn Airport l'an dernier, a déclaré : "Nous ne sommes pas le destinataire prévu de la décision de l'UE. Nous ne sommes pas les héritiers légitimes." L'aéroport a déposé son bilan à l'automne 2021 et est maintenant géré par la société Triwo Hahn Airport GmbH.

L'ancien administrateur de l'insolvabilité de la société Frankfurt-Hahn Airport GmbH a déclaré : "Les raisons de la décision de la Commission européenne restent inconnues. De plus, il n'est pas clair si des défis juridiques potentiels contre cette décision existent ou ont été déposés." La situation reste sous surveillance de l'équipe juridique de l'administration de l'insolvabilité.

L'UE a des politiques strictes lorsqu'un pays considère le financement des entreprises nationales, afin d'empêcher, par exemple, les nations plus riches comme l'Allemagne de donner à leurs entreprises des avantages injustes, ce qui aurait pour effet de mettre en

