- Appel désespéré: les apiculteurs demandent de l'aide pour lutter contre les frelons asiatiques

L'Association des apiculteurs de Berlin tente d'empêcher la propagation de la Frelon asiatique en ville et demande l'aide des habitants pour trouver ces insectes. Ils pensent que les frelons pourraient se cacher sur du lierre fleuri, ils invitent donc les Berlinois à surveiller le lierre dans toute la ville pendant la période de floraison. Melanie von Orlow, la dirigeante du groupe, a déclaré à l'agence de presse allemande qu'il suffit d'une courte période de temps par une journée ensoleillée sans pluie à température douce pour repérer les abeilles et les guêpes sur les fleurs. Si quelqu'un repère de plus grands insectes sur du lierre, ils doivent les filmer et envoyer les images, ainsi que l'emplacement de la découverte, au Service des hyménoptères de NABU Berlin pour identification.

Le Frelon asiatique représente une menace significative pour les colonies d'abeilles, car ils les attaquent. Les abeilles sont la principale source de nourriture des frelons asiatiques, représentant 80% de leur régime alimentaire. Les adultes se nourrissent principalement de nectar, de fruits mûrs et de liquides sucrés des arbres, selon NABU.

Cet insecte dangereux s'est déjà répandu dans le sud-ouest de l'Allemagne et a connu une croissance rapide, a déclaré von Orlow. Berlin a signalé son premier cas l'année dernière, avec un frelon découvert dans un restaurant de Schöneberg. Cette année, plus de 200 cas suspects ont été signalés à NABU Berlin, tous négatifs pour l'instant.

Le Frelon asiatique, également connu sous le nom de Vespa velutina, est plus petit que le Frelon européen et a un corps principalement noir avec une tête noire et des pattes et un devant jaunâtres. Ils construisent leurs nids dans les cimes des arbres.

Repéré pour la première fois en Europe en 2004 en France, le frelon a probablement été introduit en Europe via la mer sur des marchandises importées en provenance de Chine. Depuis, il a également été signalé en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. Le premier cas en Allemagne a été enregistré en 2014, dans le Bade-Wurtemberg.

D'autres insectes peuvent également être attirés par le lierre fleuri, car il offre une riche source de nectar et de pollen. De plus, si quelqu'un rencontre un frelon qui semble plus gros que d'habitude et suspecte qu'il s'agit du Frelon asiatique, ils doivent l'éviter et alerter immédiatement les autorités.

