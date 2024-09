Appel à la négociation immédiate des otages: manifestations massives et grève nationale en Israël

Le destin tragique des six otages a été espéré comme un "point de Turning", a déclaré Gil Dickmann. Sa cousine Carmel Gat était parmi les rescapés secourus pendant le week-end, à Tel Aviv. Jusqu'à dimanche, les chefs des syndicats ont refusé d'initier une grève nationale. Dickmann a exprimé ses condoléances, déclarant : "C'est dommage que nous ayons dû payer un tel prix, et Carmel n'est pas là pour witnesser ce changement."

Le syndicat national Histadrut a lancé la grève nationale, répondant aux demandes des familles des otages et de l'opposition. Ils cherchaient à exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu par des actions de grève supplémentaires. Ils blâment Netanyahu et son administration pour avoir différé un accord pendant des mois, ce qui aurait pu sauver la vie des otages décédés.

Samedi, les corps des otages ont été découverts dans un tunnel à Rafah, dans la bande de Gaza du sud. Selon le ministère israélien de la Santé, les quatre hommes et les deux femmes ont été abattus par des miliciens de Hamas, tirés à bout portant, dans un délai d'environ 48 à 72 heures avant l'autopsie du dimanche.

Cinq des otages ont été enlevés le 7 octobre lors de l'attaque de Hamas contre le festival Nova, tandis qu'une femme a été enlevée le même jour à Kibbutz Beeri. Presque onze mois après l'attaque de Hamas contre Israël, environ 97 otages restent entre les mains de Hamas et d'autres groupes radicaux palestiniens. Trente-trois d'entre eux sont présumés avoir péri.

Le ministère allemand des Affaires étrangères soupçonne qu'un petit nombre à deux chiffres d'individus ayant des liens avec l'Allemagne sont toujours détenus par Hamas.

Les employés du gouvernement, des hôpitaux et des transports publics dans tout le pays ont été appelés à rejoindre la grève, commençant à l'aube. Les magasins, les restaurants, les marchés et les écoles ont été invités à fermer, tandis que Histadrut déclarait : "L'ensemble de l'économie israélienne doit faire une grève complète." Arnon Bar David, président de Histadrut, a déclaré dimanche : "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos enfants sont tués dans les tunnels de Gaza."

Les villes côtières de Tel Aviv et de Haïfa ont suivi l'appel à la grève et ont annoncé la fermeture de leurs services municipaux. Le port de Haïfa a partiellement fermé, selon un porte-parole de Histadrut, Peter Lerner, via le service en ligne X. Cependant, Jérusalem n'a pas participé à la grève.

Tous les départs de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv ont été arrêtés pendant deux heures le matin, mais les opérations aériennes ont repris ensuite, selon un représentant de l'aéroport. Cependant, certains transports fonctionnaient toujours car certains bureaux gouvernementaux ont suivi la grève de manière inégale. Un employé de la caisse nationale de sécurité sociale a confirmé que les visites étaient arrêtées, mais que le travail continuait dans les bureaux.

Un tribunal du travail de Tel Aviv a arrêté la grève quelques heures seulement après son début. Le tribunal a déclaré : "Nous ordonnons un

