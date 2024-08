- Apparemment, le baron de la drogue El Mayo a été transporté aux États-Unis contre sa volonté.

Le 31 juillet, le seigneur du crime mexicain Ismael "El Mayo" Zambada a été contraint de monter à bord d'un avion à destination des États-Unis contre sa volonté. L'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a confirmé cette information lors d'une conférence de presse, selon "El Universal" et d'autres médias. Parallèlement, Joaquín Guzmán López, fils du seigneur du crime emprisonné Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, s'est rendu aux autorités américaines lors du même vol, selon Salazar.

Salazar a déclaré qu'il s'agissait d'une opération menée par des cartels de la drogue, mais il n'a pas fourni plus de détails. Le gouvernement américain n'était pas impliqué et a été surpris par cet incident. "Nous savions que Joaquín Guzmán allait venir et se rendre, il s'est rendu et avec lui est venu le passager (Zambada)", a déclaré Salazar.

Le gouvernement américain surpris par l'arrivée d'Ismael "El Mayo" Zambada

À la suite de l'arrestation des deux hommes, les médias américains ont rapporté, citant des responsables de la sécurité, que Zambada avait été trompé et attiré dans un piège.

Zambada était l'un des seigneurs de la drogue les plus influents du cartel de Sinaloa et était recherché aux États-Unis pour conspiration dans la fabrication de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que pour meurtre et blanchiment d'argent. Le fentanyl mortel a causé une crise sanitaire dévastatrice aux États-Unis.

Le "El Mayo" âgé de 76 ans est un ancien partenaire d'El Chapo, qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis. Quatre de ses fils, dont Guzmán López récemment arrêté, ont émergé en tant que leaders d'une autre faction du cartel de Sinaloa.

Sinaloa : Zambada était à la tête d'un des plus grands cartels

Outre de nombreux petits gangs, il y a deux grands cartels de la drogue au Mexique originaires des États de Sinaloa et de Jalisco. Ils sont engagés dans des conflits violents pour le contrôle du commerce de la drogue et le trafic de migrants cherchant à entrer aux États-Unis.

Malgré la déclaration initiale de Salazar, il a été révélé plus tard que Zambada avait été arrêté et non simplement passager à bord de l'avion.

À la suite de la révélation de l'arrestation de Zambada, les autorités américaines ont annoncé des chefs d'accusation contre lui pour son implication dans le trafic de drogue et d'autres crimes connexes.

