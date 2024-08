- Apparaissance récente après une absence prolongée

Après la révélation publique de son diagnostic de cancer, les apparitions publiques de la princesse Kate (42 ans) ont été rares. Elle a été vue pour la dernière fois dans une vidéo olympique, et sa dernière apparition en personne remontait à plus d'un mois, lors du Wimbledon où elle a remis le trophée du vainqueur au jeune prodige Carlos Alcaraz (21 ans). Cependant, des images récentes ont été publiées, avec "The Sun" qui en a obtenu certaines, montrant la princesse Kate de Galles assistant à un office religieux en Écosse.

Le roi Charles III participe à l'office

Ces photos ont été prises le 25 août. Kate, accompagnée de son fils le prince George (11 ans), a été vue dans la voiture avec le prince William (au volant), Kate étant confortablement installée sur le siège passager, vêtue d'une veste à carreaux et d'un chapeau marron orné de plumes. Leur destination était l'église paroissiale de Crathie, dans l'Aberdeenshire, en Écosse.

D'autres membres de la famille royale britannique étaient également présents. Le roi Charles III (75 ans) et la reine Camilla (76 ans) sont arrivés vêtus de tenues écossaises colorées et se sont assis à côté du prince Edward (60 ans) et de son épouse, la duchesse Sophie (59 ans).

La princesse Kate réside actuellement au château de Balmoral avec sa famille. Cette prestigieuse propriété écossaise a été un lieu de vacances estivales pour la famille royale britannique, y compris Kate, qui a commencé à la visiter après son mariage avec le prince William en 2011. Depuis le décès de la reine Elizabeth II (1926-2022) à Balmoral, le château pourrait avoir une signification émotionnelle encore plus forte pour la famille royale.

Par le passé, Kate avait passé la plupart de son temps de convalescence dans sa maison familiale de Windsor, au cottage d'Adelaïde, et dans sa maison de vacances, Anmer Hall, dans le Norfolk.

L'apparition publique de la duchesse Kate avec sa famille à l'église paroissiale de Crathie en Écosse était rare, sa dernière apparition en personne remontant à plus d'un mois. Le roi Charles III et la reine Camilla étaient également présents à l'office religieux, ajoutant aux membres de la famille royale britannique présents.

Lire aussi: