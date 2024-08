- "Anxiété et remords" après les annulations de Vienne

Taylor Swift (34 ans) s'exprime sur les incidents autrichiens après la fin de la tournée européenne

Les trois concerts de Taylor Swift (34 ans) à Vienne au début du mois ont été annulés en raison de la déjouée d'une menace terroriste par les autorités. Swift elle-même n'a fait aucun commentaire personnel à ce sujet, ni sur les réseaux sociaux ni sur scène, et a poursuivi la tournée comme prévu, en donnant cinq spectacles à Londres. Depuis la "fin officielle de la tournée européenne des 'Eras'", Swift exprime maintenant ses pensées sur les incidents autrichiens.

Taylor Swift : "Nous avons pleuré des concerts, pas des vies"

Dans un long post Instagram à minuit, Swift partage que ses derniers spectacles à Londres après les annulations de Vienne ont été un "rollercoaster émotionnel" :

"L'annulation de nos concerts à Vienne a été un coup dur. La raison de ces annulations a suscité une nouvelle vague de peur et de culpabilité chez moi, car tant de personnes avaient prévu d'assister à ces concerts", indique le post. "Mais je suis également reconnaissante envers les autorités, car elles ont veillé à ce que nous pleurions les concerts, pas des vies."

Swift mentionne également l'influence de l'amour et de la solidarité qu'elle a vus parmi les fans après coup, avec de nombreux fans de Vienne qui sont sortis dans les rues pour chanter les chansons de Swift ensemble et échanger des bracelets d'amitié, une tradition établie lors de ses concerts.

De plus, Swift révèle qu'elle et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités britanniques pour s'assurer que ses cinq soirs au stade de Wembley à Londres se déroulent en toute sécurité sans aucun problème (ces spectacles se sont terminés le 20 août).

Pourquoi Taylor Swift est restée silencieuse si longtemps

Le post de Swift est apparu deux semaines après l'annulation des concerts. Alors que de nombreux fans ont compris son silence, d'autres l'ont critiquée pour ne pas avoir abordé directement l'annulation des concerts. Dans son post, elle explique maintenant la raison sérieuse de son silence.

"C'est clair : je ne vais pas discuter publiquement de quelque chose qui pourrait potentiellement inciter ceux qui cherchent à nuire aux personnes qui assistent à mes concerts", écrit-elle. "Dans de telles situations, le 'silence' est souvent un acte de retenue et d'attente du moment approprié pour exprimer nos opinions. Mon principal objectif était de terminer notre tournée européenne en toute sécurité, et je suis soulagée de pouvoir annoncer que nous avons réussi cette mission."

Après le choc : les spectacles de Londres comme une "expérience surréaliste merveilleuse"

Swift loue également ses spectacles de Londres comme une "expérience surréaliste merveilleuse" et dit qu'elle a ressenti une sensation d'"apaisement absolu" sur scène. Elle remercie les nombreux invités qui l'ont rejointe sur scène lors de ses spectacles de Londres, notamment Ed Sheeran (33 ans), Florence Welch (37 ans) et Jack Antonoff (40 ans), et considère cela comme un "honneur incroyable" d'être le premier artiste solo à donner huit spectacles à Wembley dans le cadre d'une tournée.

"Aux fans qui nous ont regardés cet été : vous occuperez toujours une place spéciale dans mes souvenirs", conclut-elle son post. "C'était exaltant de jouer pour vous, de danser avec vous et de partager ces moments magiques ensemble. Nous nous reverrons lorsque nous reprendrons la tournée 'The Eras' en octobre, mais pour l'instant, tout le monde mérite un repos bien mérité. Merci pour l'aventure d'une vie. Qu'elle continue", signe Swift.

Le 7 août, les autorités ont rapporté l'arrestation de deux hommes autrichiens - un âgé de 19 ans et un autre de 17 ans - liés à une attaque planifiée contre les concerts de Swift à Vienne, prévus du 8 au 10 août au stade Ernst Happel.

Selon les rapports de l'AP, l'aîné des deux avait l'intention de causer le plus de dommages possible en utilisant des explosifs et des couteaux. Deux jours plus tard, les autorités autrichiennes ont annoncé une arrestation supplémentaire dans le cadre de l'attaque déjouée, un jeune homme de 18 ans.

