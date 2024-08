- Anxiété anticipée concernant les Jeux paralympiques en raison du coronavirus: "La chance joue aussi un rôle"

Les images quelque peu dérangeantes de Malaika Mihambo, championne allemande du saut en longueur, et de Noah Lyles, star américaine du sprint, tous deux atteints de COVID-19, ont suscité des inquiétudes parmi les officiels du Comité Paralympique Allemand (DBS) à l'approche des Paralympiques de Paris. Selon le président du DBS, Friedhelm Julius Beucher, ces infections rappellent que le virus est toujours une préoccupation. "Cela représente un défi important pour nous en tant qu'organisation", a déclaré Beucher avant l'événement de Paris cette semaine.

Mihambo, qui a contracté le virus en juin, a dû quitter le Stade de France en fauteuil roulant après avoir remporté la médaille d'argent en raison de difficultés à respirer. Elle a par la suite mis fin à sa saison de manière anticipée. Lyles, champion olympique du 100 mètres, a contracté le virus sur place et, malgré l'infection, a réussi à remporter la médaille de bronze du 200 mètres, mais a dû quitter les lieux en fauteuil roulant et renoncer à ses départs en relais.

Au moins 40 athlètes ont officiellement été testés positifs à la COVID-19 pendant les Jeux d'été de Paris, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. En raison de la pandémie, les Jeux de Tokyo 2021 et de Beijing ont été principalement dépourvus de spectateurs. Maintenant, l'ambiance compétitive est rétablie dans toute sa splendeur.

Cependant, le coach de basket en fauteuil Michael Engel reste prudent. La préparation de son équipe nationale masculine pour l'événement de Paris a été perturbée par des tests positifs à la COVID-19. Engel a expliqué : "Nous avons passé trois semaines en Italie et avons connu plusieurs cas avec des symptômes légers. Cela nous a permis de réintégrer rapidement les joueurs absents temporairement." Engel a souligné l'importance de rester vigilant. "Chaque athlète peut s'auto-évaluer. Si vous avez des symptômes, vous pouvez vous faire tester", a-t-il déclaré. "Nous ne sommes pas aveuglés, mais nous devons procéder avec prudence. Cependant, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas contrôler."

Les préparations ne se passent pas toujours comme prévu

Le sportif américain Hunter Woodhall a contracté le virus deux semaines seulement avant les Paralympiques. Woodhall, dont la femme Tara Davis-Woodhall a remporté l'or au saut en longueur, l'a serrée dans ses bras pendant la célébration, attirant l'attention de nombreux spectateurs. Après son infection, Woodhall a publié sur les réseaux sociaux : "Je savais que c'était un risque avec autant de gens célébrant et voyageant. Ce n'est pas une excuse, je me remettrai et serai prêt pour les Paralympiques." Depuis, Woodhall est retourné à Paris. Selon ses propres déclarations, il y a eu des doutes sur ses départs en raison de son infection.

Le champion allemand du lancer du poids Niko Kappel du VfB Stuttgart reste calme face à la situation. Il a déclaré : "Pour le moment, je n'ai aucun souci à ce sujet. Bien sûr, je suis prudent et évite les risques inutiles, mais je n'y pense pas."

Sans masque à la cérémonie d'ouverture

Bien que le DBS ne fournisse pas de directives pour le comportement des athlètes de la délégation allemande, Beucher a déclaré : "Nous emmenons des masques et des désinfectants appropriés avec nous. Cependant, nous ne porterons pas de masques lors de la cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées." Selon l'équipe médicale du DBS, l'exigence de base est de maintenir des mesures d'hygiène appropriées.

Cependant, les athlètes atteints de lésions de la moelle épinière au niveau de la poitrine ou supérieure, ou ceux atteints de maladies musculaires, doivent faire preuve de prudence en raison de leur musculature respiratoire affaiblie, selon la médecin-chef Anja Hirschmüller. "Si des bactéries ou des virus sont présents dans l'air, ils peuvent plus facilement s'installer dans les poumons et provoquer une pneumonie", a expliqué Hirschmüller. De plus, les athlètes atteints de certains handicaps peuvent avoir un système immunitaire réduit en raison de leur handicap ou de leurs médicaments.

