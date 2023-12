António Félix Da Costa remporte l'ePrix de Marrakech au terme d'une performance époustouflante

Le pilote portugais est parti en pole position et, après s'être battu avec le pilote BMW Maximilian Günther pendant la première moitié de la course, il s'est détaché du peloton de chasse pour remporter sa première victoire pour sa nouvelle équipe.

La marge de 11,427 est la troisième plus importante de l'histoire de la Formule E, qui propose des voitures électriques. C'est la troisième fois que da Costa monte sur le podium en trois courses, après avoir terminé deuxième à Santiago et à Mexico.

Il compte désormais 11 points d'avance sur Mitch Evans, qui occupe la deuxième place du classement.

Günther, qui a brièvement pris la tête au milieu de la course, s'est battu avec son coéquipier de Techeetah, Jean-Éric Vergne, et n'a récupéré sa deuxième place que dans le dernier tour.

Le Français, parti en 11e position, a fait preuve d'expérience en terminant troisième, devançant de peu Sébastien Buemi sur la ligne d'arrivée avec 0 % de charge restante dans sa batterie.

Da Costa a utilisé tactiquement ses deux modes d'attaque - où les pilotes roulent hors de la ligne de course et dans la zone d'activation où ils bénéficient de 35 kW de puissance supplémentaire pendant quelques tours - pour remporter la victoire.

Il s'agit de la troisième victoire de da Costa en Formule E, après celles de 2015 à Buenos Aires et de 2019 à Ad Diriyah.

Un vainqueur différent a émergé dans chacune des cinq courses de la saison jusqu'à présent. La saison dernière a débuté avec huit vainqueurs différents lors des huit premières courses.

"Je dois dire que j'ai dû jouer une carte courageuse, j'ai dû laisser Max se rapprocher et je l'ai forcé à utiliser son énergie et à attaquer dans la deuxième course", a déclaré da Costa après la course. "Je contrôlais André (Lotterer) et cela a parfaitement fonctionné.

"Nous avions un bon plan en tête et une excellente préparation. Nous travaillons dur et cela paie.

"Pour Vergne, chapeau, il a eu une semaine difficile, il a eu une journée difficile et il a réussi à monter sur le podium pour l'équipe, alors bravo.

Après la course, Günther s'est félicité d'avoir réussi à séparer les deux voitures de Techeetah et à monter sur le podium.

"Je me suis battu contre les voitures Techeetah, c'était passionnant. Nous savions que nous pouvions y arriver avec l'énergie, et faire le mouvement à deux virages de l'arrivée pour la P2 était une bonne sensation", a déclaré l'Allemand.

"C'était impressionnant ce que [Vergne] a fait, la récupération qu'il a faite pendant la course et nous avions l'avantage de l'énergie par rapport à lui et c'est ce que nous avons utilisé dans la dernière étape de la course.

Evans, qui a remporté le précédent ePrix au Mexique et a commencé la journée en tête du classement du championnat des pilotes, a dû s'élancer en queue de peloton après avoir échoué à réaliser un chrono lors des qualifications, suite à un arrêt du chronométrage.

Depuis l'arrière, le pilote néo-zélandais a réussi à se frayer un chemin dans le peloton, gagnant 18 places pour finalement terminer à la sixième place.

