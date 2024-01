Antonio Conte nommé nouvel entraîneur de Tottenham Hotspur

La nomination de l'Italien intervient un jour seulement après que les Spurs se sont passés des services de Nuno Espírito Santo.

Conte est le quatrième manager permanent de Tottenham au cours des trois dernières années, après le licenciement de Mauricio Pochettino en novembre 2019.

"Je suis extrêmement heureux de revenir à l'entraînement, et de le faire dans un club de Premier League qui a l'ambition d'être à nouveau un protagoniste", a déclaré Conte dans un communiqué du club.

"Tottenham Hotspur possède des installations de pointe et l'un des meilleurs stades du monde".

"Je suis impatient de commencer à travailler pour transmettre à l'équipe et aux fans la passion, la mentalité et la détermination qui m'ont toujours distingué, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur."

Le technicien de 52 ans revient en Premier League après avoir passé deux saisons en Angleterre avec Chelsea, le rival londonien de Tottenham.

Conte a mené Chelsea au titre de Premier League en 2017 et à la FA Cup en 2018 avant d'être limogé en juillet 2018.

Son bilan parle de lui-même

Après près d'un an d'absence, il est revenu à la gestion de club en mai 2019 lorsqu'il a été nommé entraîneur principal des géants de la Serie A, l'Inter Milan.

L'Italien a conduit l'Inter à son premier titre de champion depuis plus de dix ans la saison dernière - et a ainsi mis fin à la série de neuf titres consécutifs de son ancien club, la Juventus - avant de quitter le club en mai de cette année.

"Son parcours parle de lui-même, avec une grande expérience et des trophées en Italie et en Angleterre", a déclaré Fabio Paratici, directeur général du football de Tottenham.

"Je connais de première main les qualités qu'Antonio peut nous apporter, pour avoir travaillé avec lui à la Juventus, et j'ai hâte de le voir travailler avec notre groupe de joueurs talentueux".

Conte, ancien milieu de terrain de la Juve et de l'Italie, a passé 13 ans au club, remportant toute une série de trophées, dont cinq titres de Serie A italienne et une Ligue des champions de l'UEFA.

Il a commencé à entraîner la Vieille Dame en 2011 et a mené l'équipe à cinq trophées en l'espace de trois ans, avant de connaître d'autres succès avec Chelsea et l'Inter Milan.

Conte prend en main une équipe de Tottenham Hotspur qui se traîne à la huitième place du classement, à 10 points de l'actuel leader Chelsea.

Le prochain match de Tottenham aura lieu jeudi, lorsqu'il accueillera le Vitesse Arnhem dans le cadre de l'UEFA Europa Conference League. On ne sait pas encore si Conte sera sur le banc de touche pour cette rencontre.

Source: edition.cnn.com