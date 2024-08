Antonelli a eu un accident lors de la course de Monza.

Dans sa tête, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le prodige Andrea Kimi Antonelli. During sa première séance d'entraînement en Formule 1, le jeune homme de 18 ans a dérapé à grande vitesse dans une pile de pneus. Son véhicule Mercedes a dû être remorqué, et Antonelli a laissé échapper une série de jurons.

Considéré comme le potentiel successeur du recordman du monde Lewis Hamilton chez Mercedes pour la saison à venir, Antonelli a été surpris en train de jurer à la radio et s'est excusé par la suite. Le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, connu pour son soutien au talent d'Antonelli, a consolé son protégé via la radio : "C'est bon, Kimi, tout va bien." La séance d'entraînement a été momentanément interrompue pendant environ 13 minutes en raison de l'accident.

Max Verstappen, le champion du monde en titre et leader du classement des pilotes, a établi le meilleur temps en FP1 (Première Séance d'Entraînement) avec Red Bull, en réalisant un temps de 1:21.676 minute. Lando Norris, vainqueur de Zandvoort, a suivi de près en troisième position, à environ deux dixièmes de seconde de Verstappen. Charles Leclerc de Ferrari s'est classé entre les deux en quatrième position.

Nico Hülkenberg a terminé dernier chez Haas, juste devant Antonelli. Franco Colapinto, le premier pilote argentin en Formule 1 depuis 23 ans, s'est classé 17ème, ayant également rencontré des problèmes avec le lit de graviers.

Le circuit à grande vitesse dans le nord de l'Italie a subi une rénovation importante avant le Grand Prix d'Italie de cette année (dimanche, 15h/RTL, Sky et sur le live ticker de ntv.de), avec un budget d'environ 21 millions d'euros. De nouveaux asphalte ont été posés, la largeur de la piste a été ajustée dans certaines zones, et des bordures plus plates ont été installées pour rendre le circuit traditionnel de Lombardie encore plus rapide et plus fluide.

Outre Wolff, Antonelli a également Hamilton dans son camp. Jeudi, le pilote Mercedes a déclaré : "Je pense que l'équipe devrait choisir Kimi depuis un moment." Antonelli a originellement conduit dans la voiture de George Russell. Russell, prévu pour rester chez Mercedes jusqu'en 2025, doit maintenant accélérer la réparation de sa voiture pour la deuxième séance d'entraînement (17h/Sky et sur le live ticker de ntv.de).

Malgré son potentiel prometteur en tant que nouveau talent de Mercedes, le début en Formule 1 d'Antonelli a pris un tournant inattendu lorsqu'il a dérapé pendant l'entraînement et a dû être remorqué. Remarkablement, le champion du monde en titre Max Verstappen a tout de même établi le meilleur temps en FP1.

Lire aussi: