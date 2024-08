- Anton Luchs hésite à étudier son nouvel espace de vie

Coyote Anton explore prudemment sa nouvelle demeure dans les montagnes de l'Ouest Erz. Équipé d'un dispositif de suivi GPS, le petit animal reste principalement dans les parages où il a été libéré de sa cage de transport lundi dernier. Il se montre aussi réservé que les autres, Juno et Chapo, après leur libération, selon Karin Bernhardt, porte-parole de l'Office d'État pour l'Environnement, l'Agriculture et la Géologie. On s'attend à ce qu'il élargisse progressivement son territoire.

Peu de temps après son apparition, Anton, âgé de 1,5 an, est revenu à son "point de libération". Par la suite, sa position a été difficile à suivre, probablement en raison d'une zone morte. Ce comportement n'est pas étonnant pour les experts. "Anton, qui est un coyote élevé en captivité, a des attentes différentes des deux coyotes femelles, Nova et Alva, capturées dans les Jura suisses. Il doit encore comprendre que ses déplacements ne sont plus limités par des clôtures et qu'il doit chasser pour se nourrir", a déclaré Bernhardt. Juno et Chapo se sont adaptés avec succès à ce mode de vie.

Anton a passé ses premières années dans un grand enclos de reproduction dans un zoo belge et a été entraîné pour être libéré dans l'enclos coordonné du Village des Félins à Hütscheroda, en Thuringe, pendant plusieurs mois. Il a réussi tous les tests de comportement et d'examens de santé obligatoires pour la libération. L'objectif est de libérer 20 coyotes d'ici 2027, principalement en utilisant des animaux sauvages capturés en Suisse et des coyotes élevés en captivité dans des zoos. Jusqu'à présent, trois mâles et deux femelles ont été libérés. En plus de Thuringe et de Bade-Wurtemberg, la Saxe est le seul État fédéral à avoir réintroduit cette espèce en danger. Les plus grandes populations en Allemagne se trouvent dans le Harz et la Forêt

