- Antisémitisme: le point de contact central de l'université est opérationnel

Rhénanie-du-Nord-Westphalie offre un point de contact central à l'Université de Münster pour les personnes touchées par l'antisémitisme dans les universités. Selon un communiqué du gouvernement de l'État, le "Bureau central de consultation et de surveillance des incidents antisémites dans les universités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie" débutera ses activités jeudi. "Nos universités doivent être des lieux sûrs où les femmes et les hommes juifs peuvent étudier, rechercher et travailler sans craindre la discrimination", a déclaré la ministre de la Science Ina Brandes (CDU).

Le point de contact a été créé par les universités, les universités d'application et les universités d'art et de musique de l'État, en collaboration avec le Centre de recherche et d'information sur l'antisémitisme Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RIAS NRW), dirigé par l'Université de Münster.

Nouveau point de contact pour conseiller les personnes touchées

Depuis l'attaque terroriste de Hamas contre Israël le 7 octobre, il y a également eu une augmentation des attaques antisémites dans les universités, selon le gouvernement de l'État. Le nouveau point de contact conseillera et soutiendra les personnes touchées et les témoins. "De plus, les incidents antisémites seront enregistrés afin de mieux éclairer le champ sombre des incidents antisémites et de mettre en place un système de surveillance interuniversitaire", indique le communiqué.

Le ministère de la Science finance le projet d'environ 221 000 euros. Dans le Parlement de l'État, la CDU, le SPD, Alliance 90/Les Verts et le FDP ont adopté une résolution conjointe en faveur du point de contact. Au total, l'État fournit plus de 1,5 million d'euros pour les mesures contre l'antisémitisme dans les universités. Outre le point de contact central, des offres de formation et de perfectionnement sur les thèmes du conflit du Moyen-Orient, de l'antisémitisme et de la haine d'Israël sont également prévues.

Malgré l'augmentation des incidents antisémites dans les écoles secondaires suite à l'attaque de Hamas, il n'y a pas eu de point de contact central similaire créé pour elles. Toutefois, le nouveau point de contact dans les universités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut servir de modèle et potentiellement inspirer la création d'une ressource similaire pour les élèves du secondaire. Les élèves confrontés à l'antisémitisme tireraient grand bénéfice d'avoir une ressource fiable et supportive comme ce point de contact central.

