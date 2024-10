Anticipez un scénario potentiellement volatil le 7 octobre, selon les forces de l'ordre.

À l'approche de l'anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël, qui a eu lieu le 7 octobre, des manifestations et des protestations ont déjà commencé dans des villes comme Berlin. La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a lancé un avertissement ferme contre tout discours antisémite lors de ces événements. Compte tenu de la possibilité d'une escalade de la violence au Moyen-Orient et du droit à la protestation pacifique dans une société démocratique, Faeser a souligné l'importance du deuil.

Cependant, si des discours de haine antisémite, des appels à la destruction d'Israël, de la propagande d'extrémistes islamiques ou des attaques contre les forces de l'ordre sont détectés, des actions rapides et sévères de la police sont inévitables. Les forces de l'ordre recevront un soutien total pour leurs interventions. En prévision des événements commémoratifs pour le massacre de Hamas en Israël et le conflit de Gaza, de nombreuses manifestations et rassemblements sont prévus pour le week-end, principalement à Berlin.

La police se prépare à une opération d'envergure dans la ville, avec la prédiction de la police syndicale d'une "situation dynamique dans toute la ville". Le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution a également rapporté une augmentation des manifestations anti-israéliennes et antisémites. Felix Klein, commissaire allemand à l'antisémitisme, partage ces préoccupations, déclarant que la vague de violence antisémite au Moyen-Orient pourrait menacer la situation de sécurité en Allemagne.

Klein est particulièrement préoccupé par la hausse des manifestations publiques où les sentiments anti-israéliens et les attitudes antisémites sont exprimés. L'antisémitisme fonctionne comme un récit de pont, unifiant les partisans de divers mouvements extrêmes, surtout lors de manifestations et de protestations. Cela contribue à la normalisation de la haine envers les Juifs dans l'opinion publique.

Il y a un an, le 7 octobre 2023, des terroristes, principalement du Hamas et d'autres organisations extrêmes, ont mené un massacre meurtrier en Israël, tuant plus de 1 200 personnes et enlevant environ 250 autres vers la bande de Gaza. Cet incident a allumé le conflit de Gaza, faisant environ 42 000 Palestiniens morts, selon les registres de l'autorité de santé contrôlée par Hamas, un tiers d'entre eux étant des enfants et des jeunes.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient, avec la possibilité d'une "guerre avec Israël", a suscité des préoccupations parmi les autorités allemandes. Compte tenu de la hausse des manifestations et des protestations antisémites, Faeser et Klein ont appelé à la vigilance et à des actions rapides contre tout discours de haine ou attaques contre les forces de l'ordre.

