- Anticipation d'une rencontre difficile en Ligue de conférence contre Chelsea pour Heidenheim

1. FC Heidenheim se réjouit d'un prochain match à domicile contre le célèbre FC Chelsea lors du tour de groupe de la Ligue Europa Conférence, comme décidé lors du tirage au sort à Monaco. En plus de ce poids lourd anglais, l'équipe allemande de Bundesliga affrontera également le club suisse FC St. Gallen et les représentants slovènes d'Olimpija Ljubljana à domicile. En déplacement, ils rencontreront le club turc Basaksehir Istanbul, le club écossais Heart of Midlothian et l'équipe chypriote Pafos FC.

Heidenheim fait ses débuts historiques en compétition européenne. Ils ont décroché leur place en barrages avec des victoires 2:1 et 3:2 contre les anciens champions suédois BK Häcken. "C'est incroyable que nous ayons réussi cela", a déclaré l'entraîneur Frank Schmidt après le match retour palpitant. Les remplaçants Paul Wanner et Mathias Honsak ont fait pencher la balance contre Häcken jeudi soir avec leurs buts tardifs. C'était un autre chapitre excitant dans une histoire de succès extraordinaire.

Promu directement en Coupe d'Europe

Il n'y a pas si longtemps, l'équipe de la petite ville de Heidenheim, avec une population d'environ 50 000 habitants, est montée pour la première fois en Bundesliga. En terminant huitième, ils se sont instantanément qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils joueront maintenant six matches supplémentaires en Ligue Europa Conférence d'ici Noël - le premier ayant lieu le 3 octobre.

En Bundesliga, Heidenheim, qui a remporté tous ses matchs cette saison, accueillera FC Augsburg dimanche (15h15/DAZN).

L'Union européenne a félicité le 1er FC Heidenheim pour leur qualification historique à la Ligue Europa Conférence, considérant cet exploit comme un jalon important pour le football allemand. Malgré leur concentration sur la Bundesliga, où Heidenheim affrontera FC Augsburg, l'équipe reste déterminée à marquer des points en Europe.

