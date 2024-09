- Anticipation du verdict dans le procès de Bingen

Le 2 mars, un verdict est attendu à 14h30 au tribunal régional de Mayence concernant un suspect de 32 ans accusé de meurtre avec une lame et de blessures involontaires graves. Suite à une altercation mortelle à Bingen-Budesheim il y a neuf mois, le Syrien est poursuivi pour homicide involontaire, tentative d'homicide involontaire et coups et blessures involontaires.

Selon les rapports, le suspect avait eu une dispute avec un voisin avant l'incident, qui aurait réprimandé le suspect. Le jour fatidique à Bingen-Budesheim, le voisin rentrait chez lui avec deux compagnons dans un pickup. En rencontrant l'accusé, une altercation a éclaté entre un individu de 26 ans et le suspect de 32 ans. Il est allégué que l'accusé a ensuite attaqué son adversaire avec un couteau, le poignardant mortellement 17 fois sur un chemin de ferme.

Une autre personne a également été poignardée et a subi des blessures graves avant de pouvoir se réfugier dans la voiture et tenter une première fuite avec le conducteur. Le véhicule s'est finalement arrêté dans une cour. Peu après, l'accusé aurait prétendument réapparu, poursuivant son attaque avec une fourche. Un voisin a finalement réussi à arracher le couteau à l'agresseur.

Au cours du procès qui a commencé mi-juin, l'accusation a réclamé une peine de prison de 13 ans et 4 mois. D'un autre côté, la défense a plaidé pour une peine de 8 ans et 4 mois, invoquant que leur client avait des peurs envers les voisins.

L'avocat du defendant a mentionné lors du procès que son client avait également des sentiments d'animosité envers d'autres voisins. Bien qu'une autre personne ait été blessée lors de l'incident, la cour tiendra compte de l'impact sur d'autres victimes potentielles dans sa décision de peine.

Lire aussi: