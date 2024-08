Anson Dorrance, l'un des entraîneurs les plus réussis de l'histoire, prend sa retraite après 47 saisons à l'UNC.

Le 73 ans, qui a passé 45 saisons à entraîner l'équipe de soccer féminin de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC) Tar Heels, a mis fin à une carrière légendaire dimanche.

En termes de titres gagnés, Dorrance est l'entraîneur en chef de division I universitaire le plus réussi de tous les temps. Il a guidé les Tar Heels vers 21 championnats NCAA, le plus dans n'importe quel sport de la division I de l'histoire des sports universitaires, selon l'école.

“Après la saison dernière, j'étais initialement excité à l'idée de renforcer notre effectif, ce que nous avons certainement fait, mais au fur et à mesure que le camp d'entraînement de pré-saison avançait, j'ai réalisé que je n'avais pas la même énergie nécessaire pour donner 100% à cette année's équipe”, a déclaré Dorrance.

“Les joueurs et le personnel, l'université, les sports de Caroline et nos grands fans méritent plus, et le respect que j'ai pour l'incroyable héritage construit par les joueurs actuels et anciens m'a conduit à prendre cette décision maintenant.”

L'entraîneur adjoint Damon Nahas dirigera l'équipe cette saison en tant qu'entraîneur-chef intérimaire, avec le directeur des sports Bubba Cunningham déclarant qu'il mènera une recherche nationale pour remplacer Dorrance.

“Anson est une légende du soccer, de l'entraînement et des Tar Heels à vie. Les chiffres et les réalisations sont étourdissants et seront difficiles à reproduire ou à dépasser pour n'importe quel entraîneur ou programme”, a déclaré Cunningham dans un communiqué de l'école. “Son impact sur le développement et la croissance des sports féminins dans tout le pays et dans le monde entier a été profond.

“Non seulement il a élevé les sports féminins dans la NCAA, mais il a également dirigé la domination précoce de l'équipe nationale féminine des États-Unis. Avec Anson à la barre, de nombreux Tar Heels ont levé des trophées à la Coupe du monde et plus tard aux Jeux olympiques.”

Dorrance, diplômé de l'UNC, a été nommé entraîneur de l'équipe féminine en 1979 et prend sa retraite avec un impressionnant bilan de 934-88-53, battant ainsi le record de victoires dans le soccer féminin universitaire. Il est le premier et, jusqu'à présent, le seul entraîneur en chef de l'histoire du programme.

Selon l'UNC, le programme a remporté plus de titres NCAA que n'importe quelle autre équipe féminine et est à égalité avec la cinquième place du classement de tous les temps dans la NCAA. Dorrance a guidé l'UNC vers cinq saisons parfaites où son équipe a remporté tous les matchs et a eu six autres saisons sans défaite avec trois défaites maximum.

Le septuagénaire a également dirigé l'équipe masculine pendant 12 saisons, de 1977 à 1988. Il a remporté 172 matchs, conduit les Tar Heels à un titre de la Coastal Division de l'ACC et a atteint les demi-finales de la NCAA en 1987.

Il est sept fois entraîneur de l'année et membre du National Soccer Hall of Fame, entre autres halls de la renommée.

Dorrance a entraîné une pléiade d'étoiles à l'UNC, notamment les légendes de l'ENWNT comme Mia Hamm, Cindy Parlow Cone et Kristine Lilly. Il a également supervisé le développement d'étoiles internationales d'aujourd'hui comme Lucy Bronze, Alessia Russo et l'actuel sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre, Sarina Wiegman.

La décision de Dorrance de se retirer signifie que l'équipe de soccer féminin des Tar Heels de l'UNC aura besoin d'un nouvel entraîneur pour continuer la tradition d'excellence de l'équipe. Malgré sa retraite, l'impact de Dorrance sur le soccer féminin, à la fois dans la NCAA et avec l'équipe nationale féminine des États-Unis, se fait toujours sentir par les nombreuses étoiles qu'il a entraînées.

