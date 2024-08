- Annulations de vols à cause de grèves chez Discover Airways

Experience, filiale de Lufthansa, a connu des annulations de vols lors du deuxième jour de grève. Les actions ont été menées par le personnel de cabine et de cockpit, coordonnées par les syndicats UFO et Cockpit (VC), qui se poursuivent jusqu'à vendredi. À l'aéroport de Francfort, huit vols sur les 26 prévus pour mercredi ont été annulés, et à Munich, un vol pour Ibiza a été affecté, selon Experience.

Anticipant une situation similaire pour le troisième jour de grève jeudi, la compagnie a annulé un vol long-courrier pour Philadelphie et un aller-retour pour la station balnéaire turque de Bodrum. Des annulations supplémentaires à Francfort sont probables. Cependant, deux vols courts-courriers seront assurés par des compagnies partenaires.

La compagnie fait tout son possible pour acheminer les passagers affectés vers leurs destinations, comme l'a confirmé un porte-parole. Trois vols courts-courriers mercredi ont été assurés par des compagnies partenaires, sans changement pour les passagers. Cependant, la grève prolongée reste un obstacle pour Experience. Environ 270 vols sont prévus pendant la période de grève à Francfort et Munich.

Controverse autour de la grève

Les syndicats sectoriels affiliés au groupe Lufthansa utilisent cette grève de quatre jours pour obtenir leurs accords collectifs de travail individuels, alors que la direction a conclu un accord avec le syndicat rival Verdi. UFO et VC estiment que Verdi représente seulement une minorité de pilotes et d'hôtesses de l'air au sein de la compagnie. Experience Airline, créée en 2021, exploite 27 avions desservant des destinations touristiques en Europe et dans le monde, avec environ 1 900 employés à bord.

Jens Ritter, PDG de la marque principale Lufthansa, a critiqué l'action de grève. "Nos clients sont inutilement touchés", a-t-il déclaré mardi soir, en référence à l'accord collectif de travail conclu avec Verdi, qui offre des opportunités prospères pour le personnel. Verdi est le syndicat principal au sein du groupe Lufthansa et de nombreux autres compagnies aériennes. Ritter a ajouté : "Ces grèves sont inutiles et nuisent à Experience Airline".

En raison de la controverse persistante, Experience Airline s'attend à d'autres perturbations jeudi, ce qui pourrait entraîner plus d'annulations de vols. Les syndicats UFO et Cockpit (VC) continuent d'affirmer que leurs accords collectifs de travail n'ont pas été suffisamment pris en compte, malgré l'accord conclu par Verdi avec la direction.

