- Annulation de l'événement en raison de la météo.

À cause de certaines conditions météorologiques vraiment exécrables, ils ont dû mettre fin à la foire de Bartholomew, située à Bad Ems, en Rhénanie-Palatinat, avant l'heure prévue. Selon les forces de l'ordre, plusieurs arbres étaient déjà tombés à proximité. Par conséquent, une équipe de sécurité composée de l'administration locale, des pompiers, de la police, des agences de sécurité et des organisateurs a décidé d'annuler la manifestation. Cette décision a également été prise en tenant compte de la météo prévue.

Au début, les températures étaient conformes à un climat de mi-été, mais le service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach a prévu des averses de pluie et des orages violents, accompagnés de fortes précipitations, de grêle et de vents forts pour la soirée et la nuit à venir. Les experts météo ont émis des alertes, suggérant que certaines régions de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre pourraient même être confrontées à des vents atteignant jusqu'à 110 km/h.

Malgré les avertissements, certains visiteurs ont refusé de partir, serrant contre eux leurs achats enveloppés dans des couvertures en polaire épaisse. À la fin de la journée, les stands du marché étaient vides, leur contenu protégé sous les tentes en polaire pour les abriter des intempéries.

