"Annonce inattendue liée à l'emploi, le FC Bayern est pris au dépourvu avant le début de la saison"

Cette saison, Joshua Kimmich est censé jouer en milieu de terrain une fois de plus. Initialement, le poste de arrière droit était destiné à Josip Stanisic, qui est revenu de Leverkusen. Cependant, cela ne se produira pas pour l'instant. Le directeur sportif Max Eberl a même qualifié cela de "déconvenue" pour l'équipe championne d'Allemagne.

Contretemps malheureux avant le coup d'envoi de la Bundesliga : Bayern Munich, champion de la ligue de football allemande, sera privé de son arrière droit Josip Stanisic pour plusieurs semaines. Le joueur croate, qui a participé aux Euros, a subi une déchirure du ligament collatéral latéral du genou droit lors de l'entraînement de lundi, comme l'a annoncé le club. "Malheureusement, c'est un peu une déconvenue", a déclaré le directeur sportif Max Eberl avant le match amical contre Grasshopper Zurich.

Stanisic est revenu de son prêt à Bayer Leverkusen, double champion d'Allemagne. Le Croate a joué un rôle important dans la saison exceptionnelle de l'équipe de Xabi Alonso l'année dernière. Au total, il a joué 38 matchs officiels pour l'invincible Leverkusen en Allemagne pendant toute la saison et est devenu un joueur régulier en deuxième moitié de saison.

À son club natal, FC Bayern, le joueur né à Munich était initialement prévu pour le poste défensif droit. Cela aurait signifié que Kimmich retourne en milieu de terrain. Avec la blessure de Stanisic, il est possible que Kimmich reprenne son poste régulier. Lors du match amical, le jeune talent Adam Aznou a eu l'occasion de jouer arrière droit. Konrad Laimer a également joué à ce poste auparavant.

Un autre remplaçant possible est Sacha Boey, recruté en hiver de Turquie. Le Français de 23 ans s'entraîne individuellement dernièrement et est revenu à l'entraînement en équipe hier. Noussair Mazrauoi n'est plus disponible pour Bayern Munich après son transfert en Premier League anglaise.

