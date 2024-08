- Annonce écrite du départ de Manuel Neuer

Salut à tous, et à vous, les fans de football allemand,

Bon, le moment est venu, il n'y a pas à chipoter. J'annonce que mon temps avec l'équipe de football allemande est révolu, à compter d'aujourd'hui.

Vous me connaissez, et vous savez que cette décision n'a pas été facile à prendre. Plus de 15 ans se sont écoulés depuis mes débuts, les papillons dans le ventre avant de jouer aux Émirats arabes unis. L'équipe nationale allemande a été un véritable montagnes russes, avec ses sommets grisants et ses descentes. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de notre moment de gloire : la victoire au stade du Maracanã contre l'Argentine, où nous avons remporté le titre de champion du monde.

En repensant à ces années, je ressens une profonde fierté et reconnaissance. Me tenir sur le terrain aux côtés de tous mes coéquipiers, et mener l'équipe de football allemande en tant que capitaine pendant plus de sept ans, jusqu'à la blessure. Et après, remettre les crampons pour un championnat d'Europe à domicile a été un véritable bonus pour moi.

Je tiens à remercier chaleureusement tout le monde impliqué, y compris le personnel de la DFB, les entraîneurs de gardiens et tout le personnel de soutien. Nous étions comme une grande famille. Un merci spécial à vous, mes coéquipiers, avec qui j'ai toujours pris plaisir à m'entraîner et à jouer des matchs. Et Lastly, je ne peux pas oublier de vous remercier, chers fans. Votre soutien, où que nous ayons joué avec l'équipe nationale, était personnel et pour l'équipe, et chers fans, vous avez ma plus profonde gratitude.

Je vais regretter de porter le maillot de l'équipe nationale allemande. Merci pour cette opportunité.

Même si je prends ma retraite de l'équipe nationale allemande, je continuerai de partager mon parcours de football sur Instagram, car c'est un excellent moyen de commencer. J'encourage les fans à suivre mon compte pour des mises à jour sur mes activités après ma retraite.

En m'éloignant de l'équipe nationale, je chérirai chaque moment passé sur le terrain, des papillons dans le ventre avant le match aux Émirats arabes unis à mener l'équipe en tant que capitaine, et même à revenir après une blessure.

