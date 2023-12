Faits marquants de l'histoire

Annika Sorenstam : La grande dame du golf lutte contre les stéréotypes de genre dans la conception des parcours

Sorenstam parle à l'émission Living Golf de CNN

Elle s'attaque aux stéréotypes de genre dans la conception des parcours

La Suédoise continue de développer la "marque ANNIKA".

Sa plus grande leçon : "apprendre à dire non".

En mai 2003, non contente d'être la meilleure golfeuse de la planète, la Suédoise, alors âgée de 32 ans, a risqué sa réputation pour affronter le sexe opposé au Colonial Invitational de Fort Worth, au Texas - la première femme à participer au PGA Tour en 58 ans.

Elle a manqué le cut cette semaine-là, mais cet événement reste l'un des temps forts de sa carrière et l'a sans doute davantage propulsée dans la conscience du public que n'importe laquelle de ses 93 victoires en carrière.

Quatorze ans plus tard, Sorenstam est maintenant à la retraite, mais elle mène une carrière fructueuse en tant que femme d'affaires et entrepreneuse et continue de défier le statu quo dans ce qu'elle a découvert être un environnement également dominé par les hommes, celui de la conception des parcours de golf.

Je jouerais contre vous n'importe où, n'importe quand".

"Cela a été plus difficile que je ne le pensais", a déclaré Mme Sorenstam à Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

"En tant que femme, lorsqu'on me propose comme candidate conceptrice, on me dit souvent que ce parcours sera court et facile.

"Je ne sais pas d'où cela vient. Je pense qu'ils ont juste cette idée prédéterminée que les femmes conçoivent des parcours plus courts, et ce n'est pas vraiment ce qui me vient à l'esprit.

Je me considère bien sûr comme une femme, mais je suis aussi une golfeuse et j'ai l'impression que je peux jouer sur n'importe quel parcours de golf et je pense que mon mécanisme de défense est peut-être le suivant : "Hé, je suis prête à jouer contre vous n'importe où, n'importe quand, et nous pourrons ensuite aller de l'avant".

Sorenstam a dessiné trois parcours dans différentes parties du monde et, à première vue, on ne les qualifierait certainement pas de "courts et faciles". Le Mission Hills de Shenzhen, en Chine, fait 6 703 yards et son parcours Euphoria, en Afrique du Sud, plus de 7 000 yards.

Mme Sorenstam explique que ses parcours sont construits de manière à ce que les golfeurs, quels que soient leurs capacités, leur âge ou leur sexe, puissent en profiter.

"Si nous voulons développer ce jeu, il doit être plus accessible aux juniors et aux femmes", déclare Sorenstam, qui a récemment été capitaine de l'équipe d'Europe lors de la Solheim Cup 2017.

"Cela signifie qu'il faut avoir des tees alternatifs, mais aussi s'assurer d'avoir des parcours qui peuvent satisfaire les champions et les longs frappeurs.

"Je pense que pendant longtemps, les gens ne voulaient que des parcours de championnat, et je pense que c'est une vision à court terme. Nous allons finir par manquer de terrains, vous ne pouvez pas construire des parcours de 7 600 ou 7 800 yards, cela ne va pas marcher, nous devons trouver d'autres moyens de rendre ce jeu amusant.

"Je pense que le jeu est trop difficile et qu'il rebute les gens. Ce ne devrait pas être une question de genre.

La conception de parcours n'est qu'une partie de la marque ANNIKA, qui chapeaute tous les aspects de son entreprise florissante, y compris la gamme de vêtements de Sorenstam, sa fondation, son académie de golf et plusieurs tournois juniors.

J'étais déterminée à réussir

Son nom a beaucoup de poids et, à la fin de chaque saison, la LPGA décerne le Rolex ANNIKA Major Award à la joueuse qui s'est le plus distinguée dans les cinq Majeurs.

La joueuse de 46 ans est certainement la première golfeuse et sans doute la seule athlète, tous sports confondus, à transformer son nom en une véritable marque mondiale après avoir pris sa retraite.

"Lorsque j'ai réfléchi à la suite de ma carrière, nous avons décidé de faire un petit sondage", a déclaré Sorenstam, qui a pris sa retraite il y a près de dix ans, mais qui se dit plus occupée que jamais.

"Nous avons demandé aux gens de citer des athlètes masculins qui ont construit une marque et tous ces gens dans la rue pouvaient citer 10 à 15 noms, mais ils ne pouvaient pas le faire avec les femmes parce que, souvent, ce qui vient à l'esprit, ce sont de grands athlètes, mais pas nécessairement des bâtisseurs de marque.

"Je me suis demandé quelle était la différence. Pourquoi ne puis-je pas faire quelque chose comme Greg Norman ? Pourquoi ne puis-je pas faire quelque chose comme Jack Nicklaus, John Elway, Magic Johnson ou qui que ce soit d'autre ?

"Alors, oui, je crois que c'est devenu un défi pour moi et j'étais déterminée à réussir.

Si son père Tom - cadre retraité d'IBM - lui a transmis une partie de son sens des affaires, Sorenstam a révélé qu'elle avait acquis la plupart de ses connaissances en s'inspirant des personnes qu'elle admire et en s'entourant d'un comité consultatif pour l'aider à prendre ses décisions.

"J'ai simplement regardé et appris, comme je l'ai fait pour le golf", a déclaré Mme Sorenstam, qui a remporté 10 grands championnats en 16 ans de carrière. Première femme à réaliser un tour de 59, elle a également accumulé plus de 22 millions de dollars en prix, soit plus que n'importe quelle autre joueuse de l'histoire.

"Beaucoup de choses sont liées au 59, au fait d'être une pionnière dans ce sens, mais aussi au fait de jouer avec les hommes et de ne pas avoir peur des défis. La création de la marque était donc un mélange d'Annika la championne, mais aussi la femme, la mère, la personne innovante, et nous avons essayé de les réunir.

La marque ANNIKA est gérée par une petite équipe de personnes, dont le mari de Sorenstam, Mike McGee, qui en est le directeur général et qui décrit sa femme comme ayant "souvent raison en affaires". Elle et son mari ont deux enfants, Ava, huit ans, et Will, six ans.

La stratégie de Mme Sorenstam consiste à ne pas trop développer l'entreprise, car elle souhaite conserver une approche pratique et ne veut pas que les normes baissent.

Elle a déclaré à l'émission Living Golf de CNN que sa plus grande leçon au cours de la dernière décennie a été "d'apprendre à dire non".

"Tout doit correspondre à ce que je défends", dit-elle.

"Pour moi, il est très important d'avoir mon pied et ma main dedans pour donner cette sensation d'authenticité, alors j'essaie d'être à la hauteur de ce que je suis et, si cela ne correspond pas, alors cela ne fait pas partie du contrat.

"J'aime placer la barre haut, mes attentes sont très élevées et c'est ce que nous voulons faire dans tout ce que je fais.

Je n'ai pas ralenti du tout

Gary Player, neuf fois vainqueur d'un tournoi majeur et légende du football masculin, est un grand admirateur de la façon dont Sorenstam se comporte et la décrit comme "une grande contributrice" qui "sait vraiment comment s'occuper de sa marque".

Et Sorenstam, qui travaille également comme analyste pour la couverture par NBC des championnats majeurs de la LPGA, semble bien décidée à "soigner" cette marque à l'avenir.

Son apparition sur le PGA Tour en 2003 a fait grimper de 44 % les chiffres d'audience de la télévision pour le football féminin.

"Non, non", répond-elle. "En ce qui concerne le golf, je suis très heureuse et très satisfaite de ce que j'ai accompli et je n'ai pas envie de me mettre à l'épreuve.

"Mais pour ce qui est de mes affaires, je n'ai pas du tout ralenti.

