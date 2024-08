- Annette Frier et Edin Hasanovic sont présents dans le spectacle ultime du dîner

Des personnalités remarquables sont sur le point de prendre la tête d'une série unique de divertissement ProSeven en tant que créateurs de l'émission - et il a été annoncé qui rejoindra les frères Kaulitz. Les acteurs Annette Frier ("Merz contre Merz") et Edin Hasanovic ("Im Westen nichts Neues") se transformeront en inventeurs de mini-shows, comme l'a annoncé ProSeven.

Le concept : Les concepts imaginaires et humoristiques de ces mini-shows sont tirés de l'esprit des jeunes. Le public du studio joue le rôle de juge, déterminant le vainqueur du "Superduper Show" de la soirée.

"Préparez-vous à une véritable folie !"

Il s'est rapidement répandu que les musiciens et animateurs de podcast Bill et Tom Kaulitz (Tokio Hotel) feraient partie de l'équipe de création, et il est maintenant officiel que Katrin Bauerfeind sera la tête d'affiche et animera le nouveau programme. Bill Kaulitz promet un spectacle passionnant : "J'ai été un cheval de cirque pendant un moment, et une fois que je suis lancé, je ne peux plus m'arrêter. La meilleure équipe de fous que j'ai rassemblée - nous allons dominer chaque trophée "Superduper Show". Attachez vos ceintures, ça va être fou !"

Annette Frier compare le spectacle à une fête d'anniversaire pour enfants, mais de manière amusante. "Petit indice : Et il y a même des prix à gagner, même si ce n'est pas votre anniversaire. Préparez-vous à des jeux, de la danse, du chant et un peu de 'boum' !"

D'autres célébrités, notamment les musiciens Bill et Tom Kaulitz, contribueront également à la série de divertissement ProSeven.

