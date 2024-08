Annett Kaufmann est désespérée, ses collègues pleurent de façon incontrôlable.

En match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques, l'équipe féminine allemande de tennis de table entre sur le terrain en tant qu'outsiders. Ces attentes ne sont pas satisfaites. En partie parce que la précédente phénomène Annett Kaufmann déçoit cette fois-ci. Finalement, ils subissent une défaite rapide contre la Corée du Sud.

L'équipe féminine allemande de tennis de table rêve d'une médaille en match pour la médaille de bronze. Leur adversaire est la Corée du Sud, qui s'avère être trop fort dès le samedi matin. L'équipe, menée par l'adolescente de 18 ans Annett Kaufmann, perd 0-3. Kaufmann, qui avait remporté tous ses matchs Previously, atteint ses limites. Elle commence mal contre Lee Eunhye, ce qui donne le ton pour le reste du match. Elle ne retrouve jamais son rythme.

"C'est dur en ce moment", a déclaré Kaufmann en pleurs après le match. "Mais quand je suis de retour à la maison et que j'ai une pause dans le tennis de table, je peux voir le côté positif aussi. Mais la déception est grande." L'entraîneur Tamara Boros est "très fier des filles. La quatrième place est bonne pour nous aussi." entire équipe pleure dans l'interview de l'ARD, avec Kaufmann étant la seule à pouvoir parler.

Au cours des jours précédents, la jeune Kaufmann de 18 ans avait captivé avec des coups magiques et un jeu sans peur. Son coéquipier Shan Xiaona était émerveillé : "C'est un miracle, vraiment. Elle est à ses premiers Jeux olympiques, et elle joue si bien à 18 ans." Mais contre Lee Eunhye, elle était loin de la forme qui l'avait rendue un point fort dans l'Arena Paris Sud 4 aux côtés du prodige français Felix Lebrun. Elle a eu du mal avec le service du numéro 44 mondial et a semblé de plus en plus perdue. During un temps mort, elle a réagi désespérément aux conseils de ses coéquipiers, mais rien ne marchait.

Double misses upset important

C'était également le cas dans le dernier match simple. La blessée Shan Xiaona n'était pas de taille contre Jeon Jihee, qui a remporté 3-0 en sets. Jeon Jihee a assuré la première médaille olympique pour l'équipe féminine sud-coréenne de tennis de table depuis 2008 avec sa performance impeccable.

Au début du double, aux côtés de Yuan Wan, Shan Xiaona se débrouillait bien. Après un combat difficile, ils ont perdu contre les favoris, revenant d'un déficit de 0-2 en sets et sauvant même un point match. C'était amer : dans le jeu décisif, ils menaient 7-4, mais ont ensuite commis des erreurs faciles, permettant aux Coréens de redevenir confiants et agressifs.

Premier sans médaille depuis 2004

La dernière fois qu'une équipe féminine allemande a remporté une médaille aux Jeux olympiques, c'était en 2016 à Rio de Janeiro, où elles ont remporté l'argent. Malgré cela, atteindre le match pour la médaille de bronze était encore un succès, car ils ont surmonté de graves revers. Nina Mittelham, le joueur allemand le mieux classé au monde à la 17e place, a dû se retirer de la compétition individuelle à Paris en raison d'une blessure au disque intervertébral. Le joueur principal et spécialiste de la défense Ying Han n'a pas pu voyager en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Shan a joué avec une blessure au disque intervertébral.

La Fédération allemande de tennis de table termine les Jeux de Paris sans médaille, ce qui ne s'était pas produit depuis 2004 à Athènes. De plus, la carrière internationale de Timo Boll prend fin. Son match contre la Suède Anton Källberg en quarts de finale de l'événement par équipes était son dernier apparition sur la grande scène.

L'équipe féminine allemande de tennis de table avait prévu de célébrer une médaille à Paris, mais la force de la Corée du Sud en match pour la médaille de bronze était écrasante. Despite the exceptional performance of Annett Kaufmann avant le match, elle a eu du mal contre Lee Eunhye à Paris, sans parvenir à reproduire sa forme précédente.

