Anne vérifie le prochain "Princess Diaries 3": "Les miracles se produisent vraiment"

Anne Hathaway a partagé une vidéo amusante sur son compte Instagram vérifié un vendredi. Dans la vidéo, elle se détendait à l'extérieur avant de faire le signe numéro un avec sa main. La vidéo a ensuite coupé à une jeune Hathaway du film "The Princess Diaries" de 2001, où elle a dit célèbrement, "Une princesse?! Tais-toi !"

En montrant deux doigts, la scène d'Hathaway est passée à sa co-vedette, la légendaire Julie Andrews, répétant la phrase "Tais-toi" de "The Princess Diaries 2: Royal Engagement" sorti en 2004.

Avec un sourire, Hathaway a levé trois doigts et a répété la phrase elle-même. Elle a ensuite ri et envoyé un bisou à la caméra avant de révéler la bonne nouvelle que "The Princess Diaries 3" est en développement chez Disney, avec Adele Lim de "Joyride" prévue pour réaliser.

En légende du post, "Les miracles arrivent", Hathaway a laissé entendre un retour à son rôle de Mia Thermopolis, l'adolescente insoupçonnée qui découvre sa lignée royale dans la série de films. Elle a conclu avec "De retour à Genovia", "Le conte de fées continue" et un émoji cœur enflammé.

"The Princess Diaries" suit Mia, interprétée par Hathaway, et sa découverte choquante de son destin en tant qu'héritière d'une couronne royale. Andrews incarnait la reine Clarisse Renaldi, la grand-mère éloignée de Mia et la dirigeante de Genovia.

Alors que la perspective d'un 3ème film "Princess Diaries", après une pause de 20 ans, est une révélation excitante, ce n'est pas le seul sequel très attendu auquel Hathaway est liée.

IMDb suggère que "The Devil Wears Prada 2" est en pré-production avec Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt et Stanley Tucci listés comme membres de la distribution. L'intrigue de ce sequel devrait voir Streep, l'éditrice de magazine impitoyable Miranda Priestly, entrer en conflit avec son ancienne assistante et maintenant rivale exécutive Emily Charlton (Blunt) alors qu'elles se battent pour les revenus publicitaires alors que les médias imprimés déclinent, avec Miranda approchant la retraite.

Le post Instagram amusant d'Anne Hathaway a suscité des discussions sur le prochain "Princess Diaries 3", indiquant son retour en tant que Mia Thermopolis. Les fans sont également impatients pour "The Devil Wears Prada 2", où Hathaway et Meryl Streep reprennent leurs rôles dans une nouvelle intrigue centrée sur la concurrence pour les revenus publicitaires.

Lire aussi: