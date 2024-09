Anna Sorokin participe au concours " Let's Dance " aux États-Unis

Arnaqueuse Anna Sorokin, surnommée la "Grifteuse de Soho", se fait passer pour une riche héritière allemande depuis des années, se frayant un chemin dans la haute société new-yorkaise et obtenant l'accès à des biens de valeur. Elle a finalement été arrêtée et condamnée à la prison, mais même sous surveillance électronique, elle fait toujours des vagues en participant à "Danse avec les stars", la version américaine de "Danse avec les stars".

Dansera-t-elle sur "Jailhouse Rock" ? Malgré son passé criminel, Anna Sorokin participe à "Danse avec les stars". Elle a obtenu l'autorisation de participer à la 33e saison du show, mais elle est toujours sous surveillance électronique et doit rester dans les limites de la ville de New York.

Le problème, c'est que "Danse avec les stars" est filmé à Los Angeles, de l'autre côté du pays. La porte-parole d'Anna Sorokin a confirmé que son bracelet électronique lui permet de se déplacer uniquement dans un rayon de 70 miles autour de son appartement de New York. Étant donné que LA se trouve à environ 2 800 miles de là, il semble peu probable qu'elle puisse participer au show sans enfreindre sa surveillance électronique.

Les détails de la manière dont Anna Sorokin va pouvoir participer au show sans violer sa surveillance électronique sont flous. Pour l'empêcher de s'envoler secrètement pour un autre pays, elle devra porter un bracelet électronique pendant ses apparitions. Elle portera même une robe pailletée et le bracelet électronique lors des présentations des candidats.

Anna Sorokin a été arrêtée en 2017 et condamnée à au moins quatre ans de prison en 2019 pour avoir escroqué des personnes de la haute société de Manhattan d'une valeur de plus de 200 000 dollars de services et de biens. Ses crimes ont attiré l'attention du public grâce à la série Netflix "Inventing Anna", une mini-série en neuf épisodes sortie en février 2022. L'actrice Julia Garner incarne Anna Sorokin/Delvey dans la production Netflix, basée sur l'article de la journaliste Jessica Pressler "How Anna Delvey Tricked New York's Party People".

Même avec ses restrictions légales, Anna Sorokin trouve toujours des moyens de se faire remarquer, comme en participant à "Danse avec les stars". Malgré le fait que le show soit filmé à Los Angeles, elle parvient à y participer, portant même son bracelet électronique pendant les présentations des candidats à la télévision.

